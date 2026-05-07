Cristina Bucsa - Qinwen Zheng, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Cristina Bucsa - Qinwen Zheng: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de mayo de 2026.
La tenista española Cristina Bucsa(31) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista china Qinwen Zheng(32) este jueves a las 11:00.
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-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 2-1 (6-1, 6-7, 6-2)
| Cristina Bucsa
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 1-0 (6-2, 3-2)
| Cristina Bucsa
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Cristina Bucsa
-Últimos Resultados de Qinwen Zheng.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Anna Bondar
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Qinwen Zheng
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-2 (6-4, 4-6, 3-6)
| Elena Rybakina
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-3)
| Sofia Kenin
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Qinwen Zheng
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-4)
| Madison Keys