Cristina Bucsa - Qinwen Zheng, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Cristina Bucsa - Qinwen Zheng: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Cristina Bucsa - Qinwen Zheng: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 7 mayo 2026 10:02
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Madrid, 7 de mayo de 2026.

La tenista española Cristina Bucsa(31) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista china Qinwen Zheng(32) este jueves a las 11:00.

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-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Zeynep Sonmez 2-1 (6-1, 6-7, 6-2) Cristina Bucsa
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Yulia Starodubtseva 1-0 (6-2, 3-2) Cristina Bucsa
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Elise Mertens 2-0 (6-2, 6-1) Cristina Bucsa

-Últimos Resultados de Qinwen Zheng.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Anna Bondar 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Qinwen Zheng
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Qinwen Zheng 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) Elena Rybakina
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Qinwen Zheng 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) Sofia Kenin
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Qinwen Zheng
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Qinwen Zheng 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) Madison Keys

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