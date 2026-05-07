Cristina Bucsa - Qinwen Zheng, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Cristina Bucsa - Qinwen Zheng: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de mayo de 2026.

La tenista española Cristina Bucsa(31) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista china Qinwen Zheng(32) este jueves a las 11:00.

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-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Zeynep Sonmez 2-1 (6-1, 6-7, 6-2) Cristina Bucsa 20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Yulia Starodubtseva 1-0 (6-2, 3-2) Cristina Bucsa 08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Elise Mertens 2-0 (6-2, 6-1) Cristina Bucsa

-Últimos Resultados de Qinwen Zheng.