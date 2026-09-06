Daniel Jade - Mason Vaughan, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Boys

Daniel Jade - Mason Vaughan: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
El tenista Francés Daniel Jade(702) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Boys al tenista estadounidense Mason Vaughan(0) este domingo no antes de las 18:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Daniel Jade
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/07/2026
| Wimbledon Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Daniel Jade
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Thijs Boogaard
|04/07/2026
| Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Hyu Kawanishi
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Daniel Jade
|17/06/2026
| Royan (Octavos de final)
| Daniel Jade
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Raphael Perot
|16/06/2026
| Royan (Dieciseisavos de final)
| Daniel Jade
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-3)
| Michael Zhu
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