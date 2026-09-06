Daniel Jade - Mason Vaughan, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Boys

Daniel Jade - Mason Vaughan: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.

El tenista Francés Daniel Jade(702) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Boys al tenista estadounidense Mason Vaughan(0) este domingo no antes de las 18:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Daniel Jade

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 07/07/2026 Wimbledon Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Daniel Jade 0-2 (6-7, 2-6) Thijs Boogaard 04/07/2026 Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Hyu Kawanishi 0-2 (3-6, 0-6) Daniel Jade 17/06/2026 Royan (Octavos de final) Daniel Jade 0-2 (1-6, 0-6) Raphael Perot 16/06/2026 Royan (Dieciseisavos de final) Daniel Jade 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) Michael Zhu

No hay partidos recientes.