Daniel Merida Aguilar - Andrey Rublev, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Daniel Merida Aguilar - Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open ATP
Daniel Merida Aguilar - Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 4 septiembre 2026 17:31
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Madrid, 4 de septiembre de 2026.

El tenista español Daniel Merida Aguilar(39) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open ATP al tenista Ruso Andrey Rublev(24) este miércoles no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 3-1 (6-7, 6-2, 6-4, 6-4) Andrey Rublev

Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 3-1 (6-7, 6-2, 6-4, 6-4) Andrey Rublev
30/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Daniel Merida Aguilar 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) Marton Fucsovics
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Daniel Merida Aguilar
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-3, 6-2) Zizou Bergs
15/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (3-6, 6-1, 6-1) Marin Cilic

Últimos Resultados de Andrey Rublev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 3-1 (6-7, 6-2, 6-4, 6-4) Andrey Rublev
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Otto Virtanen 2-3 (7-6, 7-6, 0-6, 2-6, 6-7) Andrey Rublev
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Andrey Rublev 0-2 (3-6, 4-6) Nuno Borges
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Andrey Rublev 2-0 (7-6, 6-1) Pablo Carreno Busta

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