Daniel Merida Aguilar - Andrey Rublev, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Daniel Merida Aguilar - Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de septiembre de 2026.
El tenista español Daniel Merida Aguilar(39) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open ATP al tenista Ruso Andrey Rublev(24) este miércoles no antes de las 17:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 3-1 (6-7, 6-2, 6-4, 6-4)
| Andrey Rublev
Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 3-1 (6-7, 6-2, 6-4, 6-4)
| Andrey Rublev
|30/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-2)
| Marton Fucsovics
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Daniel Merida Aguilar
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Zizou Bergs
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-1)
| Marin Cilic
Últimos Resultados de Andrey Rublev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 3-1 (6-7, 6-2, 6-4, 6-4)
| Andrey Rublev
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Otto Virtanen
| 2-3 (7-6, 7-6, 0-6, 2-6, 6-7)
| Andrey Rublev
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Andrey Rublev
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Nuno Borges
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Andrey Rublev
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Pablo Carreno Busta