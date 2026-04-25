Daniel Merida Aguilar - Corentin Moutet, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Daniel Merida Aguilar - Corentin Moutet: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de abril de 2026.
El tenista español Daniel Merida Aguilar(102) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista Francés Corentin Moutet(30) este sábado a las 17:25.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Marco Trungelliti
| 1-2 (4-6, 6-1, 6-7)
| Daniel Merida Aguilar
|21/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Daniel Merida Aguilar
|20/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Billy Harris
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Daniel Merida Aguilar
|12/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Ethan Quinn
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Daniel Merida Aguilar
|11/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Francesco Maestrelli
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Daniel Merida Aguilar
-Últimos Resultados de Corentin Moutet.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Lorenzo Musetti
|13/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Ignacio Buse
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Corentin Moutet
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Casper Ruud
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Corentin Moutet
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Alexandre Muller
|03/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Cuartos de final)
| Corentin Moutet
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Marco Trungelliti