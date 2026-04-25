Daniel Merida Aguilar - Corentin Moutet, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Daniel Merida Aguilar - Corentin Moutet: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 25 abril 2026 16:26
Seguir en

Madrid, 25 de abril de 2026.

El tenista español Daniel Merida Aguilar(102) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista Francés Corentin Moutet(30) este sábado a las 17:25.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.

23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Marco Trungelliti 1-2 (4-6, 6-1, 6-7) Daniel Merida Aguilar
21/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Marco Trungelliti 0-2 (6-7, 3-6) Daniel Merida Aguilar
20/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Billy Harris 0-2 (3-6, 5-7) Daniel Merida Aguilar
12/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Ethan Quinn 2-0 (6-3, 6-1) Daniel Merida Aguilar
11/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Francesco Maestrelli 0-2 (5-7, 4-6) Daniel Merida Aguilar

-Últimos Resultados de Corentin Moutet.

16/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Corentin Moutet 0-2 (3-6, 4-6) Lorenzo Musetti
13/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Ignacio Buse 0-2 (4-6, 4-6) Corentin Moutet
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Corentin Moutet 0-2 (5-7, 3-6) Casper Ruud
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Corentin Moutet 2-0 (6-4, 6-1) Alexandre Muller
03/04/2026 Grand Prix Hassan II (Cuartos de final) Corentin Moutet 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Marco Trungelliti

Contador

Contenido patrocinado