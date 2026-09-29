Daniil Medvedev - Andrey Rublev, en directo hoy: sigue el partido de Hangzhou Open

Daniil Medvedev - Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Final de Hangzhou Open
Daniil Medvedev - Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Final de Hangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 29 septiembre 2026 12:32
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Madrid, 29 de septiembre de 2026.

El tenista Ruso Daniil Medvedev(6) se enfrenta en Final del torneo Hangzhou Open al tenista ruso Andrey Rublev(25) este martes no antes de las 13:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/11/2023 ATP World Tour Finals, Red Group (Round Robin) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-2) Andrey Rublev
06/09/2023 US Open ATP (Cuartos de final) Daniil Medvedev 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) Andrey Rublev
04/03/2023 Dubai Tennis Championships (Final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-2) Andrey Rublev

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/09/2026 Hangzhou Open (Semifinal) Daniil Medvedev 2-0 (7-5, 6-4) Roman Safiullin
27/09/2026 Hangzhou Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) Coleman Wong
26/09/2026 Hangzhou Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (7-6, 6-3) Valentin Royer
06/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Daniil Medvedev 0-3 (6-7, 4-6, 6-7) Frances Tiafoe
04/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) Arthur Rinderknech

Últimos Resultados de Andrey Rublev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/09/2026 Hangzhou Open (Semifinal) Kyrian Jacquet 0-2 (6-7, 1-6) Andrey Rublev
27/09/2026 Hangzhou Open (Cuartos de final) Hugo Gaston 1-2 (7-6, 6-7, 1-6) Andrey Rublev
25/09/2026 Hangzhou Open (Octavos de final) Rinky Hijikata 0-2 (3-6, 3-6) Andrey Rublev
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 3-1 (6-7, 6-2, 6-4, 6-4) Andrey Rublev
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Otto Virtanen 2-3 (7-6, 7-6, 0-6, 2-6, 6-7) Andrey Rublev
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