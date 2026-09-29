Daniil Medvedev - Andrey Rublev, en directo hoy: sigue el partido de Hangzhou Open

Daniil Medvedev - Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Final de Hangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de septiembre de 2026.

El tenista Ruso Daniil Medvedev(6) se enfrenta en Final del torneo Hangzhou Open al tenista ruso Andrey Rublev(25) este martes no antes de las 13:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 13/11/2023 ATP World Tour Finals, Red Group (Round Robin) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-2) Andrey Rublev 06/09/2023 US Open ATP (Cuartos de final) Daniil Medvedev 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) Andrey Rublev 04/03/2023 Dubai Tennis Championships (Final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-2) Andrey Rublev

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 28/09/2026 Hangzhou Open (Semifinal) Daniil Medvedev 2-0 (7-5, 6-4) Roman Safiullin 27/09/2026 Hangzhou Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) Coleman Wong 26/09/2026 Hangzhou Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (7-6, 6-3) Valentin Royer 06/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Daniil Medvedev 0-3 (6-7, 4-6, 6-7) Frances Tiafoe 04/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) Arthur Rinderknech

Últimos Resultados de Andrey Rublev