Daniil Medvedev - Andrey Rublev, en directo hoy: sigue el partido de Hangzhou Open

Daniil Medvedev - Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Final de Hangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de septiembre de 2026.
El tenista Ruso Daniil Medvedev(6) se enfrenta en Final del torneo Hangzhou Open al tenista ruso Andrey Rublev(25) este martes no antes de las 13:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/11/2023
| ATP World Tour Finals, Red Group (Round Robin)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Andrey Rublev
|06/09/2023
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 3-0 (6-4, 6-3, 6-4)
| Andrey Rublev
|04/03/2023
| Dubai Tennis Championships (Final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Andrey Rublev
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/09/2026
| Hangzhou Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Roman Safiullin
|27/09/2026
| Hangzhou Open (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-3, 6-7, 6-3)
| Coleman Wong
|26/09/2026
| Hangzhou Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Valentin Royer
|06/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-3 (6-7, 4-6, 6-7)
| Frances Tiafoe
|04/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-4)
| Arthur Rinderknech
Últimos Resultados de Andrey Rublev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/09/2026
| Hangzhou Open (Semifinal)
| Kyrian Jacquet
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Andrey Rublev
|27/09/2026
| Hangzhou Open (Cuartos de final)
| Hugo Gaston
| 1-2 (7-6, 6-7, 1-6)
| Andrey Rublev
|25/09/2026
| Hangzhou Open (Octavos de final)
| Rinky Hijikata
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Andrey Rublev
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 3-1 (6-7, 6-2, 6-4, 6-4)
| Andrey Rublev
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Otto Virtanen
| 2-3 (7-6, 7-6, 0-6, 2-6, 6-7)
| Andrey Rublev