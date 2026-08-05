Daniil Medvedev - Botic van de Zandschulp, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Daniil Medvedev - Botic van de Zandschulp: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de agosto de 2026.
El tenista Ruso Daniil Medvedev(7) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open al tenista holandés Botic van de Zandschulp(69) este jueves no antes de las 00:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/02/2023
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Botic van de Zandschulp
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 3-0 (7-6, 7-6, 7-5)
| Daniil Medvedev
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6)
| Daniil Medvedev
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Marin Cilic
| 0-3 (1-6, 2-6, 4-6)
| Daniil Medvedev
|19/06/2026
| Halle Open (Cuartos de final)
| Daniel Altmaier
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Daniil Medvedev
|17/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Terence Atmane
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Daniil Medvedev
Últimos Resultados de Botic van de Zandschulp
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 1-2 (2-6, 6-3, 3-6)
| Botic van de Zandschulp
|21/07/2026
| Estoril Open (Dieciseisavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Jaime Faria
|15/07/2026
| Swedish Open (Octavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Adolfo Vallejo
|14/07/2026
| Swedish Open (Dieciseisavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Taro Daniel
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Roman Safiullin
| 3-2 (6-0, 4-6, 6-3, 3-6, 7-6)
| Botic van de Zandschulp