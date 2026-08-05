Daniil Medvedev - Botic van de Zandschulp, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Daniil Medvedev - Botic van de Zandschulp: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open
Daniil Medvedev - Botic van de Zandschulp: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 5 agosto 2026 23:00
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Madrid, 5 de agosto de 2026.

El tenista Ruso Daniil Medvedev(7) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open al tenista holandés Botic van de Zandschulp(69) este jueves no antes de las 00:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/02/2023 Rotterdam Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-2) Botic van de Zandschulp

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 3-0 (7-6, 7-6, 7-5) Daniil Medvedev
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6) Daniil Medvedev
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Marin Cilic 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) Daniil Medvedev
19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Daniel Altmaier 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Daniil Medvedev
17/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Terence Atmane 0-2 (4-6, 4-6) Daniil Medvedev

Últimos Resultados de Botic van de Zandschulp

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) Botic van de Zandschulp
21/07/2026 Estoril Open (Dieciseisavos de final) Botic van de Zandschulp 0-2 (3-6, 4-6) Jaime Faria
15/07/2026 Swedish Open (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Adolfo Vallejo
14/07/2026 Swedish Open (Dieciseisavos de final) Botic van de Zandschulp 2-0 (7-6, 6-4) Taro Daniel
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Roman Safiullin 3-2 (6-0, 4-6, 6-3, 3-6, 7-6) Botic van de Zandschulp

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