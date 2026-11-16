Daniil Medvedev - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, Ivan Lendl Group

Daniil Medvedev - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, Ivan Lendl Group
Daniil Medvedev - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, Ivan Lendl Group - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 16 noviembre 2026 19:31
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Madrid, 16 de noviembre de 2026.

El tenista ruso Daniil Medvedev(5) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, Ivan Lendl Group al tenista italiano Flavio Cobolli(6) este lunes no antes de las 20:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) Flavio Cobolli
30/09/2024 China Open (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-2 (2-6, 4-6) Daniil Medvedev
01/09/2024 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) Daniil Medvedev

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Ignacio Buse 2-0 (6-4, 6-4) Daniil Medvedev
31/10/2026 Erste Bank Open (Semifinal) Daniil Medvedev 0-2 (4-6, 6-7) Carlos Alcaraz
30/10/2026 Erste Bank Open (Cuartos de final) Adrian Mannarino 0-2 (2-6, 3-6) Daniil Medvedev
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Cameron Norrie 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Daniil Medvedev
28/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 0-2 (6-7, 1-6) Daniil Medvedev

Últimos Resultados de Flavio Cobolli

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 0-0 (2-5) Matteo Berrettini
27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Grigor Dimitrov
24/10/2026 Lyon Open (Semifinal) Flavio Cobolli 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Lorenzo Musetti
23/10/2026 Lyon Open (Cuartos de final) Flavio Cobolli 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) Brandon Nakashima
22/10/2026 Lyon Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 2-0 (6-2, 6-4) Stan Wawrinka
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