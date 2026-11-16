Daniil Medvedev - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, Ivan Lendl Group

Daniil Medvedev - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, Ivan Lendl Group - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de noviembre de 2026.
El tenista ruso Daniil Medvedev(5) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, Ivan Lendl Group al tenista italiano Flavio Cobolli(6) este lunes no antes de las 20:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 1-2 (3-6, 7-5, 4-6)
| Flavio Cobolli
|30/09/2024
| China Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Daniil Medvedev
|01/09/2024
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-3 (3-6, 4-6, 3-6)
| Daniil Medvedev
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Ignacio Buse
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Daniil Medvedev
|31/10/2026
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|30/10/2026
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Daniil Medvedev
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Cameron Norrie
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Daniil Medvedev
|28/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Daniil Medvedev
Últimos Resultados de Flavio Cobolli
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-0 (2-5)
| Matteo Berrettini
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Grigor Dimitrov
|24/10/2026
| Lyon Open (Semifinal)
| Flavio Cobolli
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Lorenzo Musetti
|23/10/2026
| Lyon Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-4)
| Brandon Nakashima
|22/10/2026
| Lyon Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Stan Wawrinka