Daniil Medvedev - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Daniil Medvedev - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de abril de 2026.
El tenista Ruso Daniil Medvedev(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo Madrid Open al tenista italiano Flavio Cobolli(13) este martes a las 20:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/09/2024
| China Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Daniil Medvedev
|01/09/2024
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-3 (3-6, 4-6, 3-6)
| Daniil Medvedev
-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Nicolai Budkov Kjaer
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-2, 6-7, 6-4)
| Fabian Marozsan
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (0-6, 0-6)
| Matteo Berrettini
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-1 (6-0, 4-6, 7-5)
| Daniil Medvedev
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Rei Sakamoto
| 1-2 (7-6, 3-6, 1-6)
| Daniil Medvedev
-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Adolfo Vallejo
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Flavio Cobolli
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 1-2 (7-6, 1-6, 4-6)
| Flavio Cobolli
|19/04/2026
| BMW Open (Final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Ben Shelton
|18/04/2026
| BMW Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Flavio Cobolli
|17/04/2026
| BMW Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Vit Kopriva