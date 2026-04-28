Daniil Medvedev - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Daniil Medvedev - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: martes, 28 abril 2026 19:32
Madrid, 28 de abril de 2026.

El tenista Ruso Daniil Medvedev(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo Madrid Open al tenista italiano Flavio Cobolli(13) este martes a las 20:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/09/2024 China Open (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-2 (2-6, 4-6) Daniil Medvedev
01/09/2024 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) Daniil Medvedev

-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-3, 6-2) Nicolai Budkov Kjaer
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-2, 6-7, 6-4) Fabian Marozsan
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 0-2 (0-6, 0-6) Matteo Berrettini
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Francisco Cerundolo 2-1 (6-0, 4-6, 7-5) Daniil Medvedev
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Rei Sakamoto 1-2 (7-6, 3-6, 1-6) Daniil Medvedev

-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Adolfo Vallejo 0-2 (3-6, 2-6) Flavio Cobolli
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Camilo Ugo Carabelli 1-2 (7-6, 1-6, 4-6) Flavio Cobolli
19/04/2026 BMW Open (Final) Flavio Cobolli 0-2 (2-6, 5-7) Ben Shelton
18/04/2026 BMW Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 3-6) Flavio Cobolli
17/04/2026 BMW Open (Cuartos de final) Flavio Cobolli 2-0 (6-3, 6-2) Vit Kopriva

