Daniil Medvedev - Jan-Lennard Struff, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Daniil Medvedev - Jan-Lennard Struff: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open
Daniil Medvedev - Jan-Lennard Struff: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 3 octubre 2026 10:02
Seguir en

Madrid, 3 de octubre de 2026.

El tenista ruso Daniil Medvedev(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo China Open al tenista alemán Jan-Lennard Struff(63) este sábado no antes de las 11:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 3-0 (7-6, 7-6, 7-5) Daniil Medvedev
25/02/2025 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 7-6) Jan-Lennard Struff
14/02/2025 Open 13 Provence (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-3, 6-2) Jan-Lennard Struff
06/07/2024 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 1-3 (1-6, 3-6, 6-4, 6-7) Daniil Medvedev

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-2) Pablo Carreno Busta
29/09/2026 Hangzhou Open (Final) Daniil Medvedev 2-0 (7-5, 6-4) Andrey Rublev
28/09/2026 Hangzhou Open (Semifinal) Daniil Medvedev 2-0 (7-5, 6-4) Roman Safiullin
27/09/2026 Hangzhou Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) Coleman Wong
26/09/2026 Hangzhou Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (7-6, 6-3) Valentin Royer

Últimos Resultados de Jan-Lennard Struff

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/09/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 2-0 (6-1, 6-4) Thiago Agustin Tirante
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Jan-Lennard Struff 2-3 (7-5, 5-7, 6-4, 2-6, 3-6) Francisco Cerundolo
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Camilo Ugo Carabelli 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) Jan-Lennard Struff
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Jan-Lennard Struff 0-2 (3-6, 4-6) Alejandro Tabilo
13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Roman Andres Burruchaga 1-2 (6-7, 6-2, 3-6) Jan-Lennard Struff
Contador

Contenido patrocinado