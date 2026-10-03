Daniil Medvedev - Jan-Lennard Struff, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Daniil Medvedev - Jan-Lennard Struff: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de octubre de 2026.
El tenista ruso Daniil Medvedev(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo China Open al tenista alemán Jan-Lennard Struff(63) este sábado no antes de las 11:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 3-0 (7-6, 7-6, 7-5)
| Daniil Medvedev
|25/02/2025
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Jan-Lennard Struff
|14/02/2025
| Open 13 Provence (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Jan-Lennard Struff
|06/07/2024
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 1-3 (1-6, 3-6, 6-4, 6-7)
| Daniil Medvedev
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|29/09/2026
| Hangzhou Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Andrey Rublev
|28/09/2026
| Hangzhou Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Roman Safiullin
|27/09/2026
| Hangzhou Open (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-3, 6-7, 6-3)
| Coleman Wong
|26/09/2026
| Hangzhou Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Valentin Royer
Últimos Resultados de Jan-Lennard Struff
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/09/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Thiago Agustin Tirante
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 2-3 (7-5, 5-7, 6-4, 2-6, 3-6)
| Francisco Cerundolo
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 0-3 (4-6, 3-6, 3-6)
| Jan-Lennard Struff
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alejandro Tabilo
|13/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Roman Andres Burruchaga
| 1-2 (6-7, 6-2, 3-6)
| Jan-Lennard Struff