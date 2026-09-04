Daniil Medvedev - Sebastian Gorzny, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Daniil Medvedev - Sebastian Gorzny: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de septiembre de 2026.
El tenista ruso Daniil Medvedev(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open ATP al tenista estadounidense Sebastian Gorzny(731) este miércoles no antes de las 17:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 3-0 (6-1, 6-3, 7-5)
| Sebastian Gorzny
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 3-0 (6-1, 6-3, 7-5)
| Sebastian Gorzny
|30/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniil Medvedev
| 3-0 (6-4, 6-2, 6-4)
| Hugo Gaston
|26/08/2026
| Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Martin Damm
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-1)
| Daniil Medvedev
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Daniil Medvedev
Últimos Resultados de Sebastian Gorzny
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 3-0 (6-1, 6-3, 7-5)
| Sebastian Gorzny
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Sebastian Gorzny
| 3-2 (3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 7-6)
| Raphael Collignon
|24/08/2026
| Winston-Salem Open (Treintaidosavos de final)
| Sebastian Gorzny
| 1-2 (6-1, 6-7, 4-6)
| Cruz Hewitt
|23/08/2026
| Winston-Salem Open, Qualification (Cuartos de final)
| Felix Balshaw
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Sebastian Gorzny
|22/08/2026
| Winston-Salem Open, Qualification (Octavos de final)
| Sebastian Gorzny
| 2-1 (6-2, 1-6, 6-2)
| Marc Polmans