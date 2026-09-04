Daniil Medvedev - Sebastian Gorzny, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Daniil Medvedev - Sebastian Gorzny: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open ATP
Daniil Medvedev - Sebastian Gorzny: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 4 septiembre 2026 17:30
Seguir en

Madrid, 4 de septiembre de 2026.

El tenista ruso Daniil Medvedev(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open ATP al tenista estadounidense Sebastian Gorzny(731) este miércoles no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 3-0 (6-1, 6-3, 7-5) Sebastian Gorzny

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 3-0 (6-1, 6-3, 7-5) Sebastian Gorzny
30/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Daniil Medvedev 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) Hugo Gaston
26/08/2026 Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 0-2 (5-7, 3-6) Martin Damm
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-1 (6-7, 7-6, 6-1) Daniil Medvedev
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Marco Trungelliti 0-2 (4-6, 5-7) Daniil Medvedev

Últimos Resultados de Sebastian Gorzny

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 3-0 (6-1, 6-3, 7-5) Sebastian Gorzny
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Sebastian Gorzny 3-2 (3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 7-6) Raphael Collignon
24/08/2026 Winston-Salem Open (Treintaidosavos de final) Sebastian Gorzny 1-2 (6-1, 6-7, 4-6) Cruz Hewitt
23/08/2026 Winston-Salem Open, Qualification (Cuartos de final) Felix Balshaw 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Sebastian Gorzny
22/08/2026 Winston-Salem Open, Qualification (Octavos de final) Sebastian Gorzny 2-1 (6-2, 1-6, 6-2) Marc Polmans

Contador

Contenido patrocinado