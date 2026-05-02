Deportivo Alavés - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de mayo de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Athletic este sábado a las 18:30, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 36 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota de 3 - 2 cosechada contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 41 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 33 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 65 33 4 Champions Atlético 60 33 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Getafe 44 33 10 Permanencia Athletic Bilbao 41 33 17 Permanencia Alavés 36 33 18 Descenso Sevilla 34 33 19 Descenso Levante 33 33 20 Descenso Real Oviedo 28 33

-Onces iniciales probables.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suarez; Antonio Martinez, Ibrahim Diabate.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés 11/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Alavés 15/12/2024 LaLiga Alavés 1-1 Athletic Bilbao 16/03/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Alavés 22/09/2023 LaLiga Alavés 0-2 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca 21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés 11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés 05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna 22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés

-Últimos Resultados del Athletic.