Deportivo Alavés - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de octubre de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante Atlético de Madrid este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Athletic, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 21 7 2 Champions Atlético 16 7 3 Champions Betis 16 7 4 Champions Real Madrid 15 7 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Alavés 11 7 18 Descenso Elche 5 7 19 Descenso Malaga 4 8 20 Descenso Valencia 4 7

Onces iniciales probables

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Nicolas Valentini, Jonny Otto, Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suarez; Antonio Martinez, Lucas Boye.ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Alejandro Baena; Kang-In Lee, Ademola Lookman.

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