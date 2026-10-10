Deportivo Alavés - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 10 octubre 2026 11:15
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Madrid, 10 de octubre de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante Atlético de Madrid este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Athletic, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 21 7
2 Champions Atlético 16 7
3 Champions Betis 16 7
4 Champions Real Madrid 15 7
5 Europa League Sevilla 13 7
6 Conference League Alavés 11 7
18 Descenso Elche 5 7
19 Descenso Malaga 4 8
20 Descenso Valencia 4 7

Onces iniciales probables

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Nicolas Valentini, Jonny Otto, Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suarez; Antonio Martinez, Lucas Boye.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Alejandro Baena; Kang-In Lee, Ademola Lookman.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés
30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético
03/05/2025 LaLiga Alavés 0-0 Atlético
23/11/2024 LaLiga Atlético 2-1 Alavés
21/04/2024 LaLiga Alavés 2-0 Atlético

Últimos Resultados de Deportivo Alavés

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15/09/2026 LaLiga Alavés 0-1 Valencia
12/09/2026 LaLiga Racing 2-1 Alavés
06/09/2026 LaLiga Alavés 5-2 Osasuna
28/08/2026 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal

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20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid
16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna
13/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-3 Atlético
09/09/2026 Champions Liverpool 2-1 Atlético
05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético
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