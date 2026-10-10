Deportivo Alavés 0 - 0 Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 10 de octubre de 2026.
El Deportivo Alavés, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mendizorroza ante Atlético de Madrid este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Athletic, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Nicolas Valentini, Jonny Otto, Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suarez; Antonio Martinez, Lucas Boye.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Pablo Barrios; Jonathan David, Ademola Lookman.
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| 1-0
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|20/09/2026
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|13/09/2026
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| 0-3
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|09/09/2026
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| Liverpool
| 2-1
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|05/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Atlético