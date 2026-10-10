Deportivo Alavés 0 - 0 Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 10 octubre 2026 16:25
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Madrid, 10 de octubre de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mendizorroza ante Atlético de Madrid este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Athletic, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Nicolas Valentini, Jonny Otto, Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suarez; Antonio Martinez, Lucas Boye.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Pablo Barrios; Jonathan David, Ademola Lookman.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés
30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético
03/05/2025 LaLiga Alavés 0-0 Atlético
23/11/2024 LaLiga Atlético 2-1 Alavés
21/04/2024 LaLiga Alavés 2-0 Atlético

Últimos Resultados de Deportivo Alavés

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Alavés
15/09/2026 LaLiga Alavés 0-1 Valencia
12/09/2026 LaLiga Racing 2-1 Alavés
06/09/2026 LaLiga Alavés 5-2 Osasuna
28/08/2026 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid
16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna
13/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-3 Atlético
09/09/2026 Champions Liverpool 2-1 Atlético
05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético

10' Posesión de balón: Alavés: 48 %, Atlético Madrid: 52 %.

10' Posesión de balón: Alavés: 48 %, Atlético Madrid: 52 %.

9' Saque de portería para Alavés.

9' Saque de portería para Alavés.

9' Atlético Madrid tiene el control del balón.

9' Atlético Madrid tiene el control del balón.

9' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

9' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

9' Giuliano Simeone se impone a Jonny Otto en un duelo aéreo.

9' Giuliano Simeone se impone a Jonny Otto en un duelo aéreo.

8' Atlético Madrid tiene el control del balón.

8' Atlético Madrid tiene el control del balón.

8' A las manos de Jan Oblak, que sale y se apodera del balón.

8' A las manos de Jan Oblak, que sale y se apodera del balón.

8' Alavés intenta crear peligro.

8' Alavés intenta crear peligro.

8' Alavés tiene el control del balón.

8' Alavés tiene el control del balón.

8' Fuera de juego señalado a Ademola Lookman (Atlético Madrid).

8' Fuera de juego señalado a Ademola Lookman (Atlético Madrid).

7' Falta de Lucas Boye a Jonathan David.

7' Falta de Lucas Boye a Jonathan David.

7' Johnny Cardoso hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Johnny Cardoso hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

7' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

7' Marcos Llorente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Marcos Llorente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

6' Saque de portería para Atlético Madrid.

6' Saque de portería para Atlético Madrid.

6' Angel Perez (Alavés) hace un disparo que va desviado.

6' Angel Perez (Alavés) hace un disparo que va desviado.

6' Ataque potencialmente peligroso de Alavés.

6' Ataque potencialmente peligroso de Alavés.

6' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

6' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

6' Koke alivia la presión con un despeje.

6' Koke alivia la presión con un despeje.

5' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

5' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

5' Giuliano Simeone se impone a Jonny Otto en un duelo aéreo.

5' Giuliano Simeone se impone a Jonny Otto en un duelo aéreo.

5' Posesión de balón: Alavés: 46 %, Atlético Madrid: 54 %.

5' Posesión de balón: Alavés: 46 %, Atlético Madrid: 54 %.

5' Saque de portería para Atlético Madrid.

5' Saque de portería para Atlético Madrid.

5' Angel Perez remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

5' Angel Perez remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

4' Robin Le Normand alivia la presión con un despeje.

4' Robin Le Normand alivia la presión con un despeje.

4' Angel Perez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

4' Angel Perez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

4' Atlético Madrid tiene el control del balón.

4' Atlético Madrid tiene el control del balón.

4' Denis Suárez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

4' Denis Suárez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

4' Atlético Madrid tiene el control del balón.

4' Atlético Madrid tiene el control del balón.

3' Pablo Ibanez alivia la presión con un despeje.

3' Pablo Ibanez alivia la presión con un despeje.

3' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

2' Alavés tiene el control del balón.

2' Alavés tiene el control del balón.

2' Ademola Lookman es penalizado por empujar a Denis Suárez

2' Ademola Lookman es penalizado por empujar a Denis Suárez

2' Denis Suárez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

2' Denis Suárez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

2' Atlético Madrid tiene el control del balón.

2' Atlético Madrid tiene el control del balón.

2' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

2' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

1' Jonathan David (Atlético Madrid) va demasiado lejos y derriba a Jonny Otto.

1' Jonathan David (Atlético Madrid) va demasiado lejos y derriba a Jonny Otto.

1' Jonny Otto hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Jonny Otto hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

1' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

1' Antonio Blanco alivia la presión con un despeje.

1' Antonio Blanco alivia la presión con un despeje.

1' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

1' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Alavés saca, y da comienzo el partido.

1' Alavés saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio Mendizorroza. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio Mendizorroza. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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