Deportivo Alavés - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 5 de octubre de 2025.

El Deportivo Alavés, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Elche este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez; Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Calebe, Lucas Boye, Abderrahman Rebbach, Antonio Martinez.

ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Grady Diangana, Aleix Febas, Marc Aguado, German Valera; Alvaro Rodriguez, Rafa Mir.

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés 24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés 20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla 13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés 30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético

-Últimos Resultados del Elche.