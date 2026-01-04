Deportivo Alavés - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de enero de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Oviedo este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el penúltimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 42 18 3 Champions Villarreal 38 17 4 Champions Atlético 37 18 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 28 17 15 Permanencia Alavés 18 17 18 Descenso Girona 15 17 19 Descenso Real Oviedo 11 17 20 Descenso Levante 10 16

-Onces iniciales probables.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez; Denis Suarez, Antonio Blanco, Pablo Ibanez; Calebe, Antonio Martinez, Abderrahman Rebbach.

OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, Eric Bailly, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Josip Brekalo, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira; Alberto Reina, Federico Vinas.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/01/2023 LaLiga2 Real Oviedo 1-0 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid 06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés 22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta

-Últimos Resultados del Oviedo.