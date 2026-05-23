Deportivo Alavés - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 23 mayo 2026 16:01
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Madrid, 23 de mayo de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Rayo este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 43 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 47 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 94 37
2 Champions Real Madrid 83 37
3 Champions Villarreal 69 37
4 Champions Atlético 69 37
5 Champions Betis 57 37
6 Europa League Celta 51 37
7 Conference League Getafe 48 37
8 Permanencia Rayo 47 37
14 Permanencia Alavés 43 37
18 Descenso Girona 40 37
19 Descenso Mallorca 39 37
20 Descenso Real Oviedo 29 37

-Onces iniciales probables.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Victor Parada; Angel Perez, Jon Guridi, Antonio Blanco, Denis Suarez, Abderrahman Rebbach; Ibrahim Diabate, Antonio Martinez.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Nobel Mendy, Jozhua Vertrouwd, Florian Lejeune, Ivan Balliu; Pedro Diaz, Oscar Valentin, Fran Perez, Gerard Gumbau, Alfonso Espino, Sergio Camello.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés
29/03/2025 LaLiga Alavés 0-2 Rayo
26/10/2024 LaLiga Rayo 1-0 Alavés
10/03/2024 LaLiga Alavés 1-0 Rayo
15/09/2023 LaLiga Rayo 2-0 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Alavés
13/05/2026 LaLiga Alavés 1-0 Barcelona
09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés
02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao
25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/05/2026 LaLiga Rayo 2-0 Villarreal
14/05/2026 LaLiga Valencia 1-1 Rayo
11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona
03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo
26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad

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