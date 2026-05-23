Deportivo Alavés - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Rayo este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 43 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 47 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 94 37 2 Champions Real Madrid 83 37 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 57 37 6 Europa League Celta 51 37 7 Conference League Getafe 48 37 8 Permanencia Rayo 47 37 14 Permanencia Alavés 43 37 18 Descenso Girona 40 37 19 Descenso Mallorca 39 37 20 Descenso Real Oviedo 29 37

-Onces iniciales probables.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Victor Parada; Angel Perez, Jon Guridi, Antonio Blanco, Denis Suarez, Abderrahman Rebbach; Ibrahim Diabate, Antonio Martinez.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Nobel Mendy, Jozhua Vertrouwd, Florian Lejeune, Ivan Balliu; Pedro Diaz, Oscar Valentin, Fran Perez, Gerard Gumbau, Alfonso Espino, Sergio Camello.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés 29/03/2025 LaLiga Alavés 0-2 Rayo 26/10/2024 LaLiga Rayo 1-0 Alavés 10/03/2024 LaLiga Alavés 1-0 Rayo 15/09/2023 LaLiga Rayo 2-0 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Alavés 13/05/2026 LaLiga Alavés 1-0 Barcelona 09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés 02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao 25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Rayo.