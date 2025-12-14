Deportivo Alavés - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 14 de diciembre de 2025.

El Deportivo Alavés, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 36 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 43 17 2 Champions Real Madrid 36 16 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 34 17 5 Europa League Espanyol 30 16 6 Conference League Betis 24 15 12 Permanencia Alavés 18 15 18 Descenso Girona 15 16 19 Descenso Real Oviedo 10 16 20 Descenso Levante 9 15

-Onces iniciales probables.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Antonio Blanco, Calebe, Pablo Ibanez, Denis Suarez, Abderrahman Rebbach, Lucas Boye.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Antonio Ruediger, Federico Valverde, Raul Asencio, Dean Huijsen; Vinicius Junior, Rodrygo, Dani Ceballos, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/04/2025 LaLiga Alavés 0-1 Real Madrid 24/09/2024 LaLiga Real Madrid 3-2 Alavés 14/05/2024 LaLiga Real Madrid 5-0 Alavés 21/12/2023 LaLiga Alavés 0-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés 22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta 08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés 02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Real Madrid.