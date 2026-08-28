Deportivo Alavés - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 28 agosto 2026 16:30
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Madrid, 28 de agosto de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante Villareal este viernes a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Rayo, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado contra Villareal, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 6 2
2 Champions Real Madrid 6 2
3 Champions Sevilla 6 2
4 Champions Betis 6 2
5 Europa League Alavés 4 2
6 Conference League Atlético 4 2
10 Permanencia Villarreal 2 2
18 Descenso Elche 1 2
19 Descenso Athletic Bilbao 0 2
20 Descenso Real Sociedad 0 2

Onces iniciales probables

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Mikel Rodriguez; Lucas Boye, Antonio Martinez.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Ayoze Perez, Georges Mikautadze.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal
10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés
08/03/2025 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal
09/11/2024 LaLiga Villarreal 3-0 Alavés
10/02/2024 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal

Últimos Resultados de Deportivo Alavés

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/08/2026 LaLiga Rayo 1-1 Alavés
15/08/2026 LaLiga Alavés 3-0 Getafe
23/05/2026 LaLiga Alavés 1-2 Rayo
17/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Alavés
13/05/2026 LaLiga Alavés 1-0 Barcelona

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/08/2026 LaLiga Atlético 2-2 Villarreal
16/08/2026 LaLiga Racing 2-2 Villarreal
24/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Atlético
17/05/2026 LaLiga Rayo 2-0 Villarreal
13/05/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Sevilla

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