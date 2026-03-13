Deportivo Alavés - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de marzo de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mendizorroza ante el Villareal este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 27 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 54 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Jonny Otto, Victor Parada; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena, Youssef Enriquez; Antonio Martinez, Lucas Boye.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Rafa Marin, Pau Navarro, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Pape Gueye, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés 08/03/2025 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal 09/11/2024 LaLiga Villarreal 3-0 Alavés 10/02/2024 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal 22/10/2023 LaLiga Villarreal 1-1 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés 27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés 23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona 14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés 08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe

-Últimos Resultados del Villareal.