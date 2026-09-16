Deportivo 0 - 1 Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 16 de septiembre de 2026.

El Deportivo, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca-Riazor ante Sevilla este miércoles a las 19:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Getafe, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Sevilla ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

DEPORTIVO: Leo Roman; Adria Altimira, Miguel Loureiro, Jose Gimenez, Angelino; Riki Rodriguez, Luismi Cruz, Yeremay Hernandez, Lorenzo Amatucci; Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo.SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Youssouf Fofana, Miguel Angel Sierra, Jon Guridi, Felix Correia, Lucien Agoume, Lucas Stassin.

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Deportivo 05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo 30/08/2026 LaLiga Deportivo 3-1 Valencia 24/08/2026 LaLiga Malaga 1-1 Deportivo 17/08/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Elche

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