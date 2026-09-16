Deportivo 0 - 1 Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 16 septiembre 2026 20:56
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Madrid, 16 de septiembre de 2026.

El Deportivo, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca-Riazor ante Sevilla este miércoles a las 19:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Getafe, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Sevilla ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


DEPORTIVO: Leo Roman; Adria Altimira, Miguel Loureiro, Jose Gimenez, Angelino; Riki Rodriguez, Luismi Cruz, Yeremay Hernandez, Lorenzo Amatucci; Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Youssouf Fofana, Miguel Angel Sierra, Jon Guridi, Felix Correia, Lucien Agoume, Lucas Stassin.

Últimos Resultados de Deportivo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Deportivo
05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo
30/08/2026 LaLiga Deportivo 3-1 Valencia
24/08/2026 LaLiga Malaga 1-1 Deportivo
17/08/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Elche

Últimos Resultados de Sevilla

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/09/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Valencia
06/09/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Sevilla
29/08/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Atlético
22/08/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-3 Sevilla
15/08/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Rayo

90' +7 Cualquiera de los dos equipos pudo ganar hoy, pero Sevilla se llevó el gato al agua.

90' +7 Cualquiera de los dos equipos pudo ganar hoy, pero Sevilla se llevó el gato al agua.

90' +7 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +7 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +7 Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 54 %, Sevilla: 46 %.

90' +7 Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 54 %, Sevilla: 46 %.

90' +6 Tarjeta amarilla para Juan Iglesias por una dura entrada.

90' +6 Tarjeta amarilla para Juan Iglesias por una dura entrada.

90' +6 Entrada temeraria. Dura falta cometida por Juan Iglesias sobre Jonathan Asp.

90' +6 Entrada temeraria. Dura falta cometida por Juan Iglesias sobre Jonathan Asp.

90' +6 Sevilla intenta crear peligro.

90' +6 Sevilla intenta crear peligro.

90' +5 Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

90' +5 Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

90' +5 Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 54 %, Sevilla: 46 %.

90' +5 Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 54 %, Sevilla: 46 %.

90' +4 El árbitro no tolera las protestas de Isaac Romero, que termina recibiendo la amonestación.

90' +4 El árbitro no tolera las protestas de Isaac Romero, que termina recibiendo la amonestación.

90' +4 Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

90' +4 Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

90' +4 Giacomo Quagliata hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +4 Giacomo Quagliata hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +4 Sevilla inicia un contraataque.

90' +4 Sevilla inicia un contraataque.

90' +4 Robbie Ure hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +4 Robbie Ure hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +3 Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +3 Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +3 El árbitro pita tiro libre a Robbie Ure (Sevilla) por zancadillear a Mario Soriano.

90' +3 El árbitro pita tiro libre a Robbie Ure (Sevilla) por zancadillear a Mario Soriano.

90' +3 Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

90' +3 Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

90' +3 Miguel Loureiro rechaza con éxito el disparo.

90' +3 Miguel Loureiro rechaza con éxito el disparo.

90' +3 Un remate de Giorgi Kochorashvili es rechazado.

90' +3 Un remate de Giorgi Kochorashvili es rechazado.

90' +3 Centro de Julio Diaz Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.

90' +3 Centro de Julio Diaz Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.

90' +2 Sevilla intenta crear peligro.

90' +2 Sevilla intenta crear peligro.

90' +2 Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

90' +2 Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

90' +2 Youssouf Fofana regresa al campo.

90' +2 Youssouf Fofana regresa al campo.

90' +1 Cambio táctico. Miguel Angel Sierra es sustituido por Robbie Ure.

90' +1 Cambio táctico. Miguel Angel Sierra es sustituido por Robbie Ure.

90' +1 Saque de portería para Sevilla.

90' +1 Saque de portería para Sevilla.

90' +1 Mario Soriano remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

90' +1 Mario Soriano remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

90' +1 Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

90' +1 Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 6 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 6 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 Se reanuda el juego con un bote neutral.

90' +1 Se reanuda el juego con un bote neutral.

90' Youssouf Fofana se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

90' Youssouf Fofana se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

90' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

90' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

90' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 54 %, Sevilla: 46 %.

90' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 54 %, Sevilla: 46 %.

90' Sevilla intenta crear peligro.

90' Sevilla intenta crear peligro.

84' El árbitro pita tiro libre a Gabriel Suazo (Sevilla) por zancadillear a Adama Traoré.

84' El árbitro pita tiro libre a Gabriel Suazo (Sevilla) por zancadillear a Adama Traoré.

89' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

89' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

89' El árbitro pita tiro libre a Adria Altimira (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Julio Diaz.

89' El árbitro pita tiro libre a Adria Altimira (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Julio Diaz.

88' Sevilla intenta crear peligro.

88' Sevilla intenta crear peligro.

88' Kike Salas se impone a Pierre Emerick Aubameyang en un duelo aéreo.

88' Kike Salas se impone a Pierre Emerick Aubameyang en un duelo aéreo.

87' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

87' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

87' Giacomo Quagliata alivia la presión con un despeje.

87' Giacomo Quagliata alivia la presión con un despeje.

87' Mario Soriano (Deportivo de A Coruna) va demasiado lejos y derriba a Isaac Romero.

87' Mario Soriano (Deportivo de A Coruna) va demasiado lejos y derriba a Isaac Romero.

87' Gabriel Suazo Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

87' Gabriel Suazo Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

86' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

86' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

86' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

86' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

86' El árbitro pita tiro libre a Pierre Emerick Aubameyang (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Gabriel Suazo.

86' El árbitro pita tiro libre a Pierre Emerick Aubameyang (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Gabriel Suazo.

86' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 54 %, Sevilla: 46 %.

86' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 54 %, Sevilla: 46 %.

69' Ocasión para Jon Guridi (Sevilla), pero su remate de cabeza sale desviado.

69' Ocasión para Jon Guridi (Sevilla), pero su remate de cabeza sale desviado.

84' Cambio táctico. José Giménez es sustituido por Zakaria Eddahchouri.

84' Cambio táctico. José Giménez es sustituido por Zakaria Eddahchouri.

84' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

84' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

83' Miguel Angel Sierra dispara desde fuera del área, pero Leo Roman logra controlar el balón.

83' Miguel Angel Sierra dispara desde fuera del área, pero Leo Roman logra controlar el balón.

82' Centro de Giorgi Kochorashvili Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.

82' Centro de Giorgi Kochorashvili Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.

82' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

82' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

82' Un jugador de Sevilla envía un pase largo al área contraria.

82' Un jugador de Sevilla envía un pase largo al área contraria.

82' Cambio táctico. Jon Guridi es sustituido por Giorgi Kochorashvili.

82' Cambio táctico. Jon Guridi es sustituido por Giorgi Kochorashvili.

82' Cambio táctico. Felix Correia es sustituido por Julio Diaz.

82' Cambio táctico. Felix Correia es sustituido por Julio Diaz.

81' Miguel Loureiro Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

81' Miguel Loureiro Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

81' Sevilla intenta crear peligro.

81' Sevilla intenta crear peligro.

80' El árbitro pita tiro libre a Isaac Romero (Sevilla) por zancadillear a Miguel Loureiro.

80' El árbitro pita tiro libre a Isaac Romero (Sevilla) por zancadillear a Miguel Loureiro.

80' Jon Guridi agarra a un jugador rival y es amonestado.

80' Jon Guridi agarra a un jugador rival y es amonestado.

80' Jon Guridi (Sevilla) va demasiado lejos y derriba a Adama Traoré.

80' Jon Guridi (Sevilla) va demasiado lejos y derriba a Adama Traoré.

79' Se reanuda el partido.

79' Se reanuda el partido.

79' Tarjeta amarilla para Lorenzo Amatucci por una dura entrada.

79' Tarjeta amarilla para Lorenzo Amatucci por una dura entrada.

78' Jon Guridi está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

78' Jon Guridi está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

78' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

78' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

78' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Lorenzo Amatucci sobre Jon Guridi.

78' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Lorenzo Amatucci sobre Jon Guridi.

77' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

77' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

77' Adama Traoré es penalizado por empujar a Gabriel Suazo

77' Adama Traoré es penalizado por empujar a Gabriel Suazo

76' Cambio táctico. Lucas Stassin es sustituido por Isaac Romero.

76' Cambio táctico. Lucas Stassin es sustituido por Isaac Romero.

75' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 56 %, Sevilla: 44 %.

75' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 56 %, Sevilla: 44 %.

76' Lucas Stassin remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

76' Lucas Stassin remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

76' Sevilla intenta crear peligro.

76' Sevilla intenta crear peligro.

75' A las manos de Leo Roman, que sale y se apodera del balón.

75' A las manos de Leo Roman, que sale y se apodera del balón.

74' Sevilla intenta crear peligro.

74' Sevilla intenta crear peligro.

73' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

73' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

72' Buen disparo de Lucas Stassin que va a puerta, pero detiene el portero.

72' Buen disparo de Lucas Stassin que va a puerta, pero detiene el portero.

72' Sevilla inicia un contraataque.

72' Sevilla inicia un contraataque.

71' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

71' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

71' Kike Salas alivia la presión con un despeje.

71' Kike Salas alivia la presión con un despeje.

71' Giacomo Quagliata Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

71' Giacomo Quagliata Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

71' Sevilla intenta crear peligro.

71' Sevilla intenta crear peligro.

70' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 59 %, Sevilla: 41 %.

70' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 59 %, Sevilla: 41 %.

70' Andres Castrin rechaza con éxito el disparo.

70' Andres Castrin rechaza con éxito el disparo.

70' Un remate de Jonathan Asp es rechazado.

70' Un remate de Jonathan Asp es rechazado.

70' Felix Correia Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

70' Felix Correia Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

70' Kike Salas Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

70' Kike Salas Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

70' Mario Soriano saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

70' Mario Soriano saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

70' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

70' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

70' Buen disparo de Jonathan Asp que va a puerta, pero detiene el portero.

70' Buen disparo de Jonathan Asp que va a puerta, pero detiene el portero.

70' Centro de Pierre Emerick Aubameyang Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

70' Centro de Pierre Emerick Aubameyang Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

69' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

69' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

69' Felix Correia (Sevilla) va demasiado lejos y derriba a Mario Soriano.

69' Felix Correia (Sevilla) va demasiado lejos y derriba a Mario Soriano.

69' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

69' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

69' Miguel Angel Sierra saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

69' Miguel Angel Sierra saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

68' Giacomo Quagliata Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

68' Giacomo Quagliata Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

68' Sevilla intenta crear peligro.

68' Sevilla intenta crear peligro.

67' Obstrucción de José Giménez, que corta la carrera de Odysseas Vlachodimos. El árbitro indica tiro libre.

67' Obstrucción de José Giménez, que corta la carrera de Odysseas Vlachodimos. El árbitro indica tiro libre.

66' Odysseas Vlachodimos Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

66' Odysseas Vlachodimos Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

66' Lorenzo Amatucci saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

66' Lorenzo Amatucci saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

66' Se reanuda el partido.

66' Se reanuda el partido.

66' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

66' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

66' Andres Castrin Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

66' Andres Castrin Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

65' Kike Salas es amonestado por empujar a un rival.

65' Kike Salas es amonestado por empujar a un rival.

65' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 60 %, Sevilla: 40 %.

65' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 60 %, Sevilla: 40 %.

65' El árbitro pita tiro libre a Kike Salas (Sevilla) por zancadillear a Adama Traoré.

65' El árbitro pita tiro libre a Kike Salas (Sevilla) por zancadillear a Adama Traoré.

65' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

65' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

64' Felix Correia (Sevilla) va demasiado lejos y derriba a Lorenzo Amatucci.

64' Felix Correia (Sevilla) va demasiado lejos y derriba a Lorenzo Amatucci.

64' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

64' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

63' Lucien Agoume Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

63' Lucien Agoume Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

63' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

63' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

60' Se reanuda el partido.

60' Se reanuda el partido.

63' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

63' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

62' Cambio táctico. Luismi Cruz es sustituido por Giacomo Quagliata.

62' Cambio táctico. Luismi Cruz es sustituido por Giacomo Quagliata.

62' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

62' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

61' Kike Salas es penalizado por empujar a José Giménez

61' Kike Salas es penalizado por empujar a José Giménez

60' El capitán sale del campo y cede su brazalete.

60' El capitán sale del campo y cede su brazalete.

60' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 61 %, Sevilla: 39 %.

60' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 61 %, Sevilla: 39 %.

60' ¡EXPULSADO! - Angelino hace una fuerte falta que le cuesta la expulsión.

60' ¡EXPULSADO! - Angelino hace una fuerte falta que le cuesta la expulsión.

60' ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Angelino (Deportivo de A Coruna) en lugar de amonestarlo.

60' ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Angelino (Deportivo de A Coruna) en lugar de amonestarlo.

59' Cambio táctico. Yeremay Hernandez es sustituido por Jonathan Asp.

59' Cambio táctico. Yeremay Hernandez es sustituido por Jonathan Asp.

59' VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Deportivo de A Coruna.

59' VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Deportivo de A Coruna.

59' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

59' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

58' Tarjeta amarilla para Angelino por una dura entrada.

58' Tarjeta amarilla para Angelino por una dura entrada.

58' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Angelino sobre Miguel Angel Sierra.

58' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Angelino sobre Miguel Angel Sierra.

58' Cambio táctico. Riki Rodriguez es sustituido por Mario Soriano.

58' Cambio táctico. Riki Rodriguez es sustituido por Mario Soriano.

57' Angelino (Deportivo de A Coruna) va demasiado lejos y derriba a Lucas Stassin.

57' Angelino (Deportivo de A Coruna) va demasiado lejos y derriba a Lucas Stassin.

57' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

57' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

55' El árbitro pita tiro libre a Pierre Emerick Aubameyang (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Andres Castrin.

55' El árbitro pita tiro libre a Pierre Emerick Aubameyang (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Andres Castrin.

55' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 61 %, Sevilla: 39 %.

55' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 61 %, Sevilla: 39 %.

55' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

55' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

54' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

54' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

54' Miguel Loureiro alivia la presión con un despeje.

54' Miguel Loureiro alivia la presión con un despeje.

50' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 60 %, Sevilla: 40 %.

50' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 60 %, Sevilla: 40 %.

53' Sevilla ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

53' Sevilla ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

52' Buen disparo de Felix Correia que va a puerta, pero detiene el portero.

52' Buen disparo de Felix Correia que va a puerta, pero detiene el portero.

52' G O O O O O O L - marca el Sevilla.

52' G O O O O O O L - marca el Sevilla.

52' Sevilla inicia un contraataque.

52' Sevilla inicia un contraataque.

52' Kike Salas alivia la presión con un despeje.

52' Kike Salas alivia la presión con un despeje.

51' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

51' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

49' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

49' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

50' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

50' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

50' Se reanuda el partido.

50' Se reanuda el partido.

50' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

50' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

49' Angelino Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

49' Angelino Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

49' Un jugador de Sevilla envía un pase largo al área contraria.

49' Un jugador de Sevilla envía un pase largo al área contraria.

48' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

48' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

47' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

47' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

46' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

46' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

46' Andres Castrin Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

46' Andres Castrin Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

46' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

46' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

46' Cambio táctico. Bil Nsongo es sustituido por Adama Traoré.

46' Cambio táctico. Bil Nsongo es sustituido por Adama Traoré.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

45' +1 Igualdad entre los dos conjuntos en la primer parte.

45' +1 Igualdad entre los dos conjuntos en la primer parte.

45' +1 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +1 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +1 Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 57 %, Sevilla: 43 %.

45' +1 Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 57 %, Sevilla: 43 %.

45' +1 Felix Correia alivia la presión con un despeje.

45' +1 Felix Correia alivia la presión con un despeje.

45' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

45' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

45' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

45' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

45' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

45' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

45' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 56 %, Sevilla: 44 %.

45' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 56 %, Sevilla: 44 %.

43' El árbitro pita tiro libre a Lucien Agoume (Sevilla) por zancadillear a Angelino.

43' El árbitro pita tiro libre a Lucien Agoume (Sevilla) por zancadillear a Angelino.

43' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

43' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

43' Sevilla intenta crear peligro.

43' Sevilla intenta crear peligro.

42' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

42' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

41' José Giménez rechaza con éxito el disparo.

41' José Giménez rechaza con éxito el disparo.

41' Un remate de Lucas Stassin es rechazado.

41' Un remate de Lucas Stassin es rechazado.

41' El árbitro pita tiro libre a Andres Castrin (Sevilla) por zancadillear a Bil Nsongo.

41' El árbitro pita tiro libre a Andres Castrin (Sevilla) por zancadillear a Bil Nsongo.

40' Bil Nsongo dispara desde fuera del área, pero Odysseas Vlachodimos logra controlar el balón.

40' Bil Nsongo dispara desde fuera del área, pero Odysseas Vlachodimos logra controlar el balón.

40' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 50 %, Sevilla: 50 %.

40' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 50 %, Sevilla: 50 %.

39' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

39' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

38' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

38' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

38' A las manos de Leo Roman, que sale y se apodera del balón.

38' A las manos de Leo Roman, que sale y se apodera del balón.

38' Miguel Loureiro Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

38' Miguel Loureiro Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

38' Gabriel Suazo saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

38' Gabriel Suazo saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

37' Angelino Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

37' Angelino Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

37' Sevilla intenta crear peligro.

37' Sevilla intenta crear peligro.

36' El árbitro pita tiro libre a Adria Altimira (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Gabriel Suazo.

36' El árbitro pita tiro libre a Adria Altimira (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Gabriel Suazo.

36' Sevilla intenta crear peligro.

36' Sevilla intenta crear peligro.

36' Yeremay Hernandez es penalizado por empujar a Miguel Angel Sierra

36' Yeremay Hernandez es penalizado por empujar a Miguel Angel Sierra

35' El árbitro pita tiro libre a Adria Altimira (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Felix Correia.

35' El árbitro pita tiro libre a Adria Altimira (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Felix Correia.

35' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

35' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

35' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

35' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

35' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 54 %, Sevilla: 46 %.

35' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 54 %, Sevilla: 46 %.

35' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

35' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

34' Lucien Agoume (Sevilla) hace un disparo que va desviado.

34' Lucien Agoume (Sevilla) hace un disparo que va desviado.

34' Sevilla intenta crear peligro.

34' Sevilla intenta crear peligro.

34' Sevilla tiene el control del balón.

34' Sevilla tiene el control del balón.

30' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 54 %, Sevilla: 46 %.

30' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 54 %, Sevilla: 46 %.

34' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

34' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

32' Saque de portería para Sevilla.

32' Saque de portería para Sevilla.

31' Sevilla intenta crear peligro.

31' Sevilla intenta crear peligro.

31' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

31' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

30' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

30' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

30' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

30' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

30' Miguel Angel Sierra alivia la presión con un despeje.

30' Miguel Angel Sierra alivia la presión con un despeje.

29' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

29' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

29' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

29' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

29' Felix Correia saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

29' Felix Correia saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

29' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

29' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

28' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

28' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

27' Sevilla intenta crear peligro.

27' Sevilla intenta crear peligro.

26' Sevilla intenta crear peligro.

26' Sevilla intenta crear peligro.

26' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

26' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

26' Lucien Agoume alivia la presión con un despeje.

26' Lucien Agoume alivia la presión con un despeje.

26' Deportivo de A Coruna inicia un contraataque.

26' Deportivo de A Coruna inicia un contraataque.

25' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

25' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

25' Sevilla intenta crear peligro.

25' Sevilla intenta crear peligro.

25' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 64 %, Sevilla: 36 %.

25' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 64 %, Sevilla: 36 %.

24' Miguel Loureiro alivia la presión con un despeje.

24' Miguel Loureiro alivia la presión con un despeje.

24' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

24' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

24' Se reanuda el partido.

24' Se reanuda el partido.

24' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

24' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

23' El árbitro pita tiro libre a Angelino (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Juan Iglesias.

23' El árbitro pita tiro libre a Angelino (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Juan Iglesias.

23' Miguel Loureiro Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

23' Miguel Loureiro Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

22' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

22' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

22' Felix Correia dispara desde fuera del área, pero Leo Roman logra controlar el balón.

22' Felix Correia dispara desde fuera del área, pero Leo Roman logra controlar el balón.

22' Sevilla intenta crear peligro.

22' Sevilla intenta crear peligro.

21' El árbitro pita tiro libre a Luismi Cruz (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Gabriel Suazo.

21' El árbitro pita tiro libre a Luismi Cruz (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Gabriel Suazo.

20' Andres Castrin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

20' Andres Castrin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

20' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

20' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

20' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 68 %, Sevilla: 32 %.

20' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 68 %, Sevilla: 32 %.

20' Falta de Felix Correia (Sevilla) por dar un codazo a Adria Altimira.

20' Falta de Felix Correia (Sevilla) por dar un codazo a Adria Altimira.

19' Sevilla intenta crear peligro.

19' Sevilla intenta crear peligro.

19' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

19' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

19' Jon Guridi Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

19' Jon Guridi Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

18' Angelino saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

18' Angelino saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

18' Andres Castrin Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

18' Andres Castrin Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

18' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

18' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

17' Miguel Angel Sierra dispara desde fuera del área, pero Leo Roman logra controlar el balón.

17' Miguel Angel Sierra dispara desde fuera del área, pero Leo Roman logra controlar el balón.

17' Sevilla intenta crear peligro.

17' Sevilla intenta crear peligro.

17' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

17' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

16' Gabriel Suazo Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

16' Gabriel Suazo Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

16' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

16' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

16' El árbitro pita tiro libre a Felix Correia (Sevilla) por zancadillear a Luismi Cruz.

16' El árbitro pita tiro libre a Felix Correia (Sevilla) por zancadillear a Luismi Cruz.

15' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

15' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

15' Gabriel Suazo alivia la presión con un despeje.

15' Gabriel Suazo alivia la presión con un despeje.

14' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

14' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

14' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

14' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

14' Sevilla intenta crear peligro.

14' Sevilla intenta crear peligro.

14' El árbitro pita tiro libre a Miguel Angel Sierra (Sevilla) por zancadillear a Lorenzo Amatucci.

14' El árbitro pita tiro libre a Miguel Angel Sierra (Sevilla) por zancadillear a Lorenzo Amatucci.

13' Sevilla intenta crear peligro.

13' Sevilla intenta crear peligro.

12' Angelino (Deportivo de A Coruna) saca el córner desde la izquierda.

12' Angelino (Deportivo de A Coruna) saca el córner desde la izquierda.

12' Lucien Agoume alivia la presión con un despeje.

12' Lucien Agoume alivia la presión con un despeje.

12' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

12' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

12' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

12' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

11' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

11' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

11' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 67 %, Sevilla: 33 %.

11' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 67 %, Sevilla: 33 %.

11' Adria Altimira Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

11' Adria Altimira Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

11' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

10' José Giménez alivia la presión con un despeje.

10' José Giménez alivia la presión con un despeje.

10' Sevilla intenta crear peligro.

10' Sevilla intenta crear peligro.

9' Saque de portería para Sevilla.

9' Saque de portería para Sevilla.

9' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

9' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

8' Adria Altimira Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

8' Adria Altimira Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

8' Sevilla intenta crear peligro.

8' Sevilla intenta crear peligro.

8' El árbitro pita tiro libre a Felix Correia (Sevilla) por zancadillear a Luismi Cruz.

8' El árbitro pita tiro libre a Felix Correia (Sevilla) por zancadillear a Luismi Cruz.

7' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

7' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

7' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

7' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

6' El árbitro pita tiro libre a Miguel Angel Sierra (Sevilla) por zancadillear a Angelino.

6' El árbitro pita tiro libre a Miguel Angel Sierra (Sevilla) por zancadillear a Angelino.

6' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

5' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

5' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

5' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 30 %, Sevilla: 70 %.

5' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 30 %, Sevilla: 70 %.

5' Centro de Lucien Agoume Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.

5' Centro de Lucien Agoume Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.

4' El árbitro pita tiro libre a Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Miguel Angel Sierra.

4' El árbitro pita tiro libre a Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Miguel Angel Sierra.

4' Sevilla intenta crear peligro.

4' Sevilla intenta crear peligro.

4' Miguel Loureiro alivia la presión con un despeje.

4' Miguel Loureiro alivia la presión con un despeje.

3' Angelino alivia la presión con un despeje.

3' Angelino alivia la presión con un despeje.

3' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

3' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

3' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Miguel Loureiro alivia la presión con un despeje.

3' Miguel Loureiro alivia la presión con un despeje.

3' Sevilla intenta crear peligro.

3' Sevilla intenta crear peligro.

3' Juan Iglesias alivia la presión con un despeje.

3' Juan Iglesias alivia la presión con un despeje.

3' Gabriel Suazo Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

3' Gabriel Suazo Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

3' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

3' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

2' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

2' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

2' Felix Correia alivia la presión con un despeje.

2' Felix Correia alivia la presión con un despeje.

2' Miguel Angel Sierra (Sevilla) saca el córner desde la derecha.

2' Miguel Angel Sierra (Sevilla) saca el córner desde la derecha.

2' Kike Salas Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

2' Kike Salas Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

1' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Angelino alivia la presión con un despeje.

1' Angelino alivia la presión con un despeje.

1' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Angelino alivia la presión con un despeje.

1' Angelino alivia la presión con un despeje.

1' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

1' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Sevilla saca, y da comienzo el partido.

1' Sevilla saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

0' Bienvenidos a Abanca-Riazor. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Abanca-Riazor. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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