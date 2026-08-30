Deportivo - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de agosto de 2026.
El Deportivo, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca-Riazor ante Valencia este domingo a las 19:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Málaga, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Valencia ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada como local contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Miguel Loureiro, Giacomo Quagliata; Mario Soriano, Adria Altimira, Jonathan Asp, Lorenzo Amatucci; Luismi Cruz, Pierre-Emerick Aubameyang.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya; Filip Ugrinic, Pepelu, Ryunosuke Sato, Arnaut Danjuma, Javier Guerra, Umar Sadiq.
Últimos Resultados de Deportivo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Deportivo
|17/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Elche
|31/05/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-2
| Las Palmas
|24/05/2026
| LaLiga
| Valladolid
| 0-2
| Deportivo
|17/05/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 2-1
| FC Andorra
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Betis
|22/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Celta
|23/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Barcelona
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-4
| Valencia
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo