Diana Shnaider - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Diana Shnaider - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open
Diana Shnaider - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 19 agosto 2026 19:33
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Madrid, 19 de agosto de 2026.

La tenista Rusa Diana Shnaider(14) se enfrenta en Octavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(2) este miércoles no antes de las 20:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-4) Diana Shnaider

Últimos Resultados de Diana Shnaider

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Diana Shnaider 2-0 (6-2, 7-6) Maja Chwalinska
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Diana Shnaider 2-0 (6-2, 7-5) Tatjana Maria
11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Diana Shnaider 0-2 (2-6, 1-6) Iga Swiatek
08/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Jessica Pegula 0-2 (3-6, 3-6) Diana Shnaider
06/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Anna Kalinskaya 0-2 (3-6, 3-6) Diana Shnaider

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Magdalena Frech 0-2 (4-6, 6-7) Elena Rybakina
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Taylor Townsend 0-2 (3-6, 4-6) Elena Rybakina
14/08/2026 National Bank Open (Final) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-3) Elena Rybakina
13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Coco Gauff 1-2 (7-5, 2-6, 2-6) Elena Rybakina
12/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Naomi Osaka 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Elena Rybakina

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