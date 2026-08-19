Diana Shnaider - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Diana Shnaider - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de agosto de 2026.
La tenista Rusa Diana Shnaider(14) se enfrenta en Octavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(2) este miércoles no antes de las 20:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Diana Shnaider
Últimos Resultados de Diana Shnaider
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Diana Shnaider
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Maja Chwalinska
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Diana Shnaider
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Tatjana Maria
|11/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Diana Shnaider
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Iga Swiatek
|08/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Diana Shnaider
|06/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Diana Shnaider
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Taylor Townsend
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|14/08/2026
| National Bank Open (Final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elena Rybakina
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 1-2 (7-5, 2-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|12/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Naomi Osaka
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Elena Rybakina