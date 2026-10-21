Ekaterina Alexandrova - Marta Kostyuk, en directo hoy: sigue el partido de Ningbo Open

Ekaterina Alexandrova - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Ningbo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de octubre de 2026.
La tenista rusa Ekaterina Alexandrova(33) se enfrenta en Octavos de final del torneo Ningbo Open a la tenista ucraniana Marta Kostyuk(10) este miércoles no antes de las 13:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Ekaterina Alexandrova
Últimos Resultados de Ekaterina Alexandrova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/10/2026
| Ningbo Open (Dieciseisavos de final)
| Hanyu Guo
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Ekaterina Alexandrova
|12/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 1-2 (4-6, 6-3, 3-6)
| Leylah Fernandez
|08/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Mirra Andreeva
|06/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Ekaterina Alexandrova
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-3)
| Diana Shnaider
Últimos Resultados de Marta Kostyuk
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-2)
| Marta Kostyuk
|18/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Cuartos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Liudmila Samsonova
|17/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 0-0 ()
| Taylor Townsend
|06/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (5-7, 7-5, 4-6)
| Linda Noskova
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Ekaterina Alexandrova