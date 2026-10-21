Ekaterina Alexandrova - Marta Kostyuk, en directo hoy: sigue el partido de Ningbo Open

Ekaterina Alexandrova - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Ningbo Open
Ekaterina Alexandrova - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Ningbo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 21 octubre 2026 12:01
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Madrid, 21 de octubre de 2026.

La tenista rusa Ekaterina Alexandrova(33) se enfrenta en Octavos de final del torneo Ningbo Open a la tenista ucraniana Marta Kostyuk(10) este miércoles no antes de las 13:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-3, 6-2) Ekaterina Alexandrova

Últimos Resultados de Ekaterina Alexandrova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/10/2026 Ningbo Open (Dieciseisavos de final) Hanyu Guo 0-2 (2-6, 3-6) Ekaterina Alexandrova
12/10/2026 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Ekaterina Alexandrova 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) Leylah Fernandez
08/10/2026 China Open (Cuartos de final) Ekaterina Alexandrova 0-2 (6-7, 6-7) Mirra Andreeva
06/10/2026 China Open (Octavos de final) Linda Noskova 0-2 (2-6, 2-6) Ekaterina Alexandrova
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Ekaterina Alexandrova 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Diana Shnaider

Últimos Resultados de Marta Kostyuk

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) Marta Kostyuk
18/09/2026 Guadalajara Open Akron (Cuartos de final) Marta Kostyuk 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Liudmila Samsonova
17/09/2026 Guadalajara Open Akron (Octavos de final) Marta Kostyuk 0-0 () Taylor Townsend
06/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Marta Kostyuk 1-2 (5-7, 7-5, 4-6) Linda Noskova
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-3, 6-2) Ekaterina Alexandrova
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