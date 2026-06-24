Ekaterina Alexandrova - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Bad Homburg Open

Ekaterina Alexandrova - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Bad Homburg Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de junio de 2026.
La tenista rusa Ekaterina Alexandrova(19) se enfrenta en Octavos de final del torneo Bad Homburg Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(5) este miércoles no antes de las 11:00.
-Últimos Resultados de Ekaterina Alexandrova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/06/2026
| Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final)
| Ann Li
| 1-2 (1-6, 7-6, 1-6)
| Ekaterina Alexandrova
|17/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Ekaterina Alexandrova
|15/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 1-0 (6-1, 0-0)
| Anastasia Potapova
|08/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Panna Udvardy
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/06/2026
| Roland Garros WTA (Final)
| Maja Chwalinska
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Mirra Andreeva
|04/06/2026
| Roland Garros WTA (Semifinal)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Mirra Andreeva
|02/06/2026
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Sorana Cirstea
|31/05/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Jil Teichmann
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Marie Bouzkova