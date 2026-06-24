Ekaterina Alexandrova - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Bad Homburg Open

Ekaterina Alexandrova - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Bad Homburg Open
Ekaterina Alexandrova - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Bad Homburg Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 24 junio 2026 10:00
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Madrid, 24 de junio de 2026.

La tenista rusa Ekaterina Alexandrova(19) se enfrenta en Octavos de final del torneo Bad Homburg Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(5) este miércoles no antes de las 11:00.

-Últimos Resultados de Ekaterina Alexandrova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/06/2026 Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final) Ann Li 1-2 (1-6, 7-6, 1-6) Ekaterina Alexandrova
17/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-4) Ekaterina Alexandrova
15/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Ekaterina Alexandrova 1-0 (6-1, 0-0) Anastasia Potapova
08/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Ekaterina Alexandrova 0-2 (4-6, 6-7) Panna Udvardy

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/06/2026 Roland Garros WTA (Final) Maja Chwalinska 0-2 (3-6, 2-6) Mirra Andreeva
04/06/2026 Roland Garros WTA (Semifinal) Marta Kostyuk 0-2 (1-6, 3-6) Mirra Andreeva
02/06/2026 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-0, 6-3) Sorana Cirstea
31/05/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-2) Jil Teichmann
29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-2) Marie Bouzkova

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