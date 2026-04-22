Elche - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de abril de 2026.

El Elche, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Atlético de Madrid este miércoles a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 57 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 73 32 3 Champions Villarreal 61 31 4 Champions Atlético 57 31 5 Europa League Betis 49 32 6 Conference League Celta 44 31 18 Descenso Elche 32 31 19 Descenso Levante 29 31 20 Descenso Real Oviedo 27 31

-Onces iniciales probables.

ELCHE: Matias Dituro; Leo Petrot, David Affengruber, Pedro Bigas; Tete Morente, Gonzalo Villar, Aleix Febas, German Valera, Martim Neto; Rafa Mir, Andre Silva.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Clement Lenglet, Marcos Llorente, Julio Diaz; Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, Giuliano Simeone, Alejandro Baena, Thiago Almada, Julian Alvarez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche 14/05/2023 LaLiga Elche 1-0 Atlético

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca 14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche 08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.