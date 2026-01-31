Elche - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de enero de 2026.

El Elche, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Barcelona este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 52 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ELCHE: Inaki Pena; John Donald, David Affengruber, Victor Chust, Adria Pedrosa; Grady Diangana, Rodrigo Mendoza, Marc Aguado, German Valera; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermin Lopez; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche 01/04/2023 LaLiga Elche 0-4 Barcelona

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche 19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo

-Últimos Resultados del Barcelona.