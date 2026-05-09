Elche - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.

El Elche, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Deportivo Alavés este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 2 - 4 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 36 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 77 34 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 34 5 Champions Betis 53 34 6 Europa League Celta 47 34 7 Conference League Getafe 44 34 14 Permanencia Elche 38 34 18 Descenso Levante 36 35 19 Descenso Alavés 36 34 20 Descenso Real Oviedo 28 34

-Onces iniciales probables.

ELCHE: Matias Dituro; Tete Morente, John Donald, David Affengruber, Pedro Bigas, Adria Pedrosa; Marc Aguado, Aleix Febas, Gonzalo Villar; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suarez; Antonio Martinez, Ibrahim Diabate.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche 26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche 22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético 11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.