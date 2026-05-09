Elche - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de mayo de 2026.
El Elche, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Deportivo Alavés este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 2 - 4 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 36 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 34
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 34
|5
| Champions
| Betis
| 53
| 34
|6
| Europa League
| Celta
| 47
| 34
|7
| Conference League
| Getafe
| 44
| 34
|14
| Permanencia
| Elche
| 38
| 34
|18
| Descenso
| Levante
| 36
| 35
|19
| Descenso
| Alavés
| 36
| 34
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 34
-Onces iniciales probables.
ELCHE: Matias Dituro; Tete Morente, John Donald, David Affengruber, Pedro Bigas, Adria Pedrosa; Marc Aguado, Aleix Febas, Gonzalo Villar; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suarez; Antonio Martinez, Ibrahim Diabate.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Elche
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Elche
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche
|22/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 3-2
| Atlético
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-4
| Athletic Bilbao
|25/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Mallorca
|21/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Alavés
|11/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Alavés
|05/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Osasuna