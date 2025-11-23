Elche - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Elche - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 23 noviembre 2025 16:02

Madrid, 23 de noviembre de 2025.

El Elche, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 31 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 31 13
2 Champions Real Madrid 31 12
3 Champions Villarreal 29 13
4 Champions Atlético 25 12
5 Europa League Betis 20 12
6 Conference League Espanyol 18 12
13 Permanencia Elche 15 12
18 Descenso Girona 10 12
19 Descenso Levante 9 13
20 Descenso Real Oviedo 9 13

-Onces iniciales probables.
ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, David Affengruber, Alvaro Nunez, German Valera, Pedro Bigas; Marc Aguado, Rodrigo Mendoza, Aleix Febas; Andre Silva, Rafa Mir.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Raul Asencio, Alvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen; Federico Valverde, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Arda Guler, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/02/2023 LaLiga Real Madrid 4-0 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad
02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche
25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche
19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao
05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid
04/11/2025 Champions Liverpool 1-0 Real Madrid
01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia
26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona
22/10/2025 Champions Real Madrid 1-0 Juventus

Contador

Contenido patrocinado