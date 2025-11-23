Elche - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 23 de noviembre de 2025.
El Elche, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 31 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 31
| 13
|2
| Champions
| Real Madrid
| 31
| 12
|3
| Champions
| Villarreal
| 29
| 13
|4
| Champions
| Atlético
| 25
| 12
|5
| Europa League
| Betis
| 20
| 12
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|13
| Permanencia
| Elche
| 15
| 12
|18
| Descenso
| Girona
| 10
| 12
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 13
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 9
| 13
-Onces iniciales probables.
ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, David Affengruber, Alvaro Nunez, German Valera, Pedro Bigas; Marc Aguado, Rodrigo Mendoza, Aleix Febas; Andre Silva, Rafa Mir.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Raul Asencio, Alvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen; Federico Valverde, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Arda Guler, Kylian Mbappe.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/02/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Elche
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
|02/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Elche
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|05/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Elche
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Real Madrid
|04/11/2025
| Champions
| Liverpool
| 1-0
| Real Madrid
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona
|22/10/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-0
| Juventus