Elche - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de septiembre de 2026.
El Elche, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante Real Sociedad este lunes a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra Racing, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Sociedad ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 12
| 4
|2
| Champions
| Alavés
| 10
| 4
|3
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 4
|4
| Champions
| Betis
| 9
| 4
|5
| Europa League
| Deportivo
| 8
| 4
|6
| Conference League
| Atlético
| 7
| 4
|14
| Permanencia
| Real Sociedad
| 4
| 4
|18
| Descenso
| Malaga
| 2
| 4
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 4
Onces iniciales probables
ELCHE: Matias Dituro; Tete Morente, Pedro Bigas, Buba Sangare, Victor Chust, German Valera; Gonzalo Villar, Marc Aguado, Javi Morcillo; Fer Nino, Facundo Buonanotte.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gomez; Yangel Herrera, Carlos Soler, Goncalo Guedes, Luka Sucic, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Elche
|07/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
|19/03/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Elche
Últimos Resultados de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Elche
|23/08/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-5
| Barcelona
|17/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Elche
|23/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Elche
|17/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Getafe
Últimos Resultados de Real Sociedad
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Celta
|29/08/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|26/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
|21/08/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Sociedad
|23/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Sociedad