Elche - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de enero de 2026.

El Elche, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Sevilla este lunes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 23 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 20 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 20 2 Champions Real Madrid 48 20 3 Champions Villarreal 41 19 4 Champions Atlético 41 20 5 Europa League Espanyol 34 20 6 Conference League Betis 32 20 11 Permanencia Elche 23 19 16 Permanencia Sevilla 20 19 18 Descenso Alavés 19 20 19 Descenso Levante 14 19 20 Descenso Real Oviedo 13 20

-Onces iniciales probables.

ELCHE: Inaki Pena; German Valera, Victor Chust, David Affengruber, Leo Petrot, Adria Pedrosa; Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto; Alvaro Rodriguez, Grady Diangana.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Tanguy Nianzou, Kike Salas; Juanlu Sanchez, Batista Mendy, Djibril Sow, Oso, Lucien Agoume; Isaac Romero, Gerard Fernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche 24/05/2023 LaLiga Elche 1-1 Sevilla 28/01/2023 LaLiga Sevilla 3-0 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo 13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche 07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona

-Últimos Resultados del Sevilla.