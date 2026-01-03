Elche - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de enero de 2026.

El Elche, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Villareal este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 0 en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 46 18 2 Champions Real Madrid 42 18 3 Champions Atlético 37 18 4 Champions Villarreal 35 16 5 Europa League Espanyol 33 17 6 Conference League Betis 28 17 9 Permanencia Elche 22 17 18 Descenso Girona 15 17 19 Descenso Real Oviedo 11 17 20 Descenso Levante 10 16

-Onces iniciales probables.

ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, German Valera; Alvaro Rodriguez, Rafa Mir.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Rafa Marin, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Daniel Parejo, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Ayoze Perez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/02/2023 LaLiga Elche 3-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo 13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche 07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona 28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche 23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Villareal.