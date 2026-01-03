Elche - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de enero de 2026.
El Elche, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Villareal este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 0 en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 46
| 18
|2
| Champions
| Real Madrid
| 42
| 18
|3
| Champions
| Atlético
| 37
| 18
|4
| Champions
| Villarreal
| 35
| 16
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 17
|6
| Conference League
| Betis
| 28
| 17
|9
| Permanencia
| Elche
| 22
| 17
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 17
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 11
| 17
|20
| Descenso
| Levante
| 10
| 16
-Onces iniciales probables.
ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, German Valera; Alvaro Rodriguez, Rafa Mir.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Rafa Marin, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Daniel Parejo, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Ayoze Perez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/02/2023
| LaLiga
| Elche
| 3-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
|13/12/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 3-1
| Elche
|07/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 3-0
| Girona
|28/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Elche
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|10/12/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-3
| FC Copenhague
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|30/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-3
| Villarreal
|25/11/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-0
| Villarreal