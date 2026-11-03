Elena Pridankina - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Prudential Hong Kong Tennis Open

Elena Pridankina - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Prudential Hong Kong Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de noviembre de 2026.

La tenista rusa Elena Pridankina(206) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Prudential Hong Kong Tennis Open a la tenista española Paula Badosa(57) este martes no antes de las 13:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Elena Pridankina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/11/2026 Prudential Hong Kong Tennis Open, Qualification (Cuartos de final) Himeno Sakatsume 2-1 (5-7, 6-2, 6-2) Elena Pridankina 31/10/2026 Prudential Hong Kong Tennis Open, Qualification (Octavos de final) Elena Pridankina 2-1 (6-1, 4-6, 6-1) Ekaterine Gorgodze 25/10/2026 Guangzhou Open, Qualification (Sin Definir) Carol Young Suh Lee 2-0 (6-4, 6-2) Elena Pridankina 24/10/2026 Guangzhou Open, Qualification (Sin Definir) Elena Pridankina 2-0 (6-3, 6-3) Tyra Caterina Grant 07/10/2026 Samsun (Dieciseisavos de final) Elena Pridankina 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) Anna Blinkova

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