Elena Pridankina - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Prudential Hong Kong Tennis Open

Elena Pridankina - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Prudential Hong Kong Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de noviembre de 2026.
La tenista rusa Elena Pridankina(206) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Prudential Hong Kong Tennis Open a la tenista española Paula Badosa(57) este martes no antes de las 13:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Elena Pridankina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/11/2026
| Prudential Hong Kong Tennis Open, Qualification (Cuartos de final)
| Himeno Sakatsume
| 2-1 (5-7, 6-2, 6-2)
| Elena Pridankina
|31/10/2026
| Prudential Hong Kong Tennis Open, Qualification (Octavos de final)
| Elena Pridankina
| 2-1 (6-1, 4-6, 6-1)
| Ekaterine Gorgodze
|25/10/2026
| Guangzhou Open, Qualification (Sin Definir)
| Carol Young Suh Lee
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Elena Pridankina
|24/10/2026
| Guangzhou Open, Qualification (Sin Definir)
| Elena Pridankina
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Tyra Caterina Grant
|07/10/2026
| Samsun (Dieciseisavos de final)
| Elena Pridankina
| 1-2 (6-4, 2-6, 4-6)
| Anna Blinkova
Últimos Resultados de Paula Badosa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/10/2026
| Guangzhou Open (Cuartos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (6-3, 2-6, 4-6)
| Harriet Dart
|28/10/2026
| Guangzhou Open (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Sinja Kraus
|26/10/2026
| Guangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Carol Young Suh Lee
|20/10/2026
| Japan Women's Open (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Antonia Ruzic
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Paula Badosa