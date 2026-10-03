Elena Rybakina - Alina Charaeva, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Elena Rybakina - Alina Charaeva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open
Elena Rybakina - Alina Charaeva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 3 octubre 2026 13:30
Seguir en

Madrid, 3 de octubre de 2026.

La tenista kazaja Elena Rybakina(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista Armenio/a Alina Charaeva(121) este sábado no antes de las 14:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/09/2026 US Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) Elena Rybakina
11/09/2026 US Open WTA (Semifinal) Coco Gauff 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) Elena Rybakina
09/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Qinwen Zheng 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) Elena Rybakina
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Naomi Osaka 0-2 (1-6, 4-6) Elena Rybakina
06/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Yulia Starodubtseva 0-2 (6-7, 3-6) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Alina Charaeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Yulia Starodubtseva 1-2 (7-5, 5-7, 2-6) Alina Charaeva
24/09/2026 Korea Open (Octavos de final) Anna Bondar 2-1 (6-4, 6-7, 7-6) Alina Charaeva
22/09/2026 Korea Open (Dieciseisavos de final) Alina Charaeva 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) Sofia Kenin
18/09/2026 Sao Paulo Open (Cuartos de final) Anna Blinkova 2-0 (6-4, 7-5) Alina Charaeva
17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Elina Avanesyan 0-2 (2-6, 3-6) Alina Charaeva
Contador

Contenido patrocinado