Elena Rybakina - Alina Charaeva, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Elena Rybakina - Alina Charaeva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de octubre de 2026.
La tenista kazaja Elena Rybakina(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista Armenio/a Alina Charaeva(121) este sábado no antes de las 14:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/09/2026
| US Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 7-5, 2-6)
| Elena Rybakina
|11/09/2026
| US Open WTA (Semifinal)
| Coco Gauff
| 1-2 (6-3, 4-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|09/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-2 (6-3, 1-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Naomi Osaka
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|06/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Elena Rybakina
Últimos Resultados de Alina Charaeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 1-2 (7-5, 5-7, 2-6)
| Alina Charaeva
|24/09/2026
| Korea Open (Octavos de final)
| Anna Bondar
| 2-1 (6-4, 6-7, 7-6)
| Alina Charaeva
|22/09/2026
| Korea Open (Dieciseisavos de final)
| Alina Charaeva
| 2-1 (3-6, 7-6, 6-4)
| Sofia Kenin
|18/09/2026
| Sao Paulo Open (Cuartos de final)
| Anna Blinkova
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Alina Charaeva
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Octavos de final)
| Elina Avanesyan
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Alina Charaeva