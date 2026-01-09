Elena Rybakina - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Actualizado: viernes, 9 enero 2026 1:00
Madrid, 9 de enero de 2026.

La tenista Kazaja Elena Rybakina(5) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Brisbane International a la tenista Checa Karolina Muchova(20) este viernes a las 02:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/03/2023 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Karolina Muchova 1-2 (6-7, 6-2, 4-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-2) Paula Badosa
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 7-5) Shuai Zhang
08/11/2025 WTA Finals, Final Stage (Final) Aryna Sabalenka 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina
07/11/2025 WTA Finals, Final Stage (Semifinal) Elena Rybakina 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Jessica Pegula
05/11/2025 WTA Finals, Serena Williams Group (Round Robin) Elena Rybakina 2-0 (6-4, 6-4) Ekaterina Alexandrova

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-4, 7-5) Ekaterina Alexandrova
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-1 (4-6, 6-1, 7-6) Ajla Tomljanovic
24/10/2025 Pan Pacific Open (Cuartos de final) Belinda Bencic 2-1 (3-6, 7-5, 7-5) Karolina Muchova
22/10/2025 Pan Pacific Open (Octavos de final) Maya Joint 0-2 (3-6, 5-7) Karolina Muchova
20/10/2025 Pan Pacific Open (Dieciseisavos de final) Marketa Vondrousova 0-1 (2-6, 0-1) Karolina Muchova

