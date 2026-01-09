Elena Rybakina - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Elena Rybakina - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Brisbane International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de enero de 2026.
La tenista Kazaja Elena Rybakina(5) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Brisbane International a la tenista Checa Karolina Muchova(20) este viernes a las 02:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/03/2023
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 1-2 (6-7, 6-2, 4-6)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Paula Badosa
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Shuai Zhang
|08/11/2025
| WTA Finals, Final Stage (Final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|07/11/2025
| WTA Finals, Final Stage (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Jessica Pegula
|05/11/2025
| WTA Finals, Serena Williams Group (Round Robin)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Ekaterina Alexandrova
-Últimos Resultados de Karolina Muchova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Ekaterina Alexandrova
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (4-6, 6-1, 7-6)
| Ajla Tomljanovic
|24/10/2025
| Pan Pacific Open (Cuartos de final)
| Belinda Bencic
| 2-1 (3-6, 7-5, 7-5)
| Karolina Muchova
|22/10/2025
| Pan Pacific Open (Octavos de final)
| Maya Joint
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Karolina Muchova
|20/10/2025
| Pan Pacific Open (Dieciseisavos de final)
| Marketa Vondrousova
| 0-1 (2-6, 0-1)
| Karolina Muchova