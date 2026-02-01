Elina Avanesyan - Maiko Uchijima, en directo hoy: sigue el partido de Ostrava Open

Elina Avanesyan - Maiko Uchijima: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Ostrava Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de febrero de 2026.

La tenista Armenia: Armenia Elina Avanesyan(149) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Ostrava Open a la tenista Japonesa Maiko Uchijima(0) este domingo a las 12:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Elina Avanesyan.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 04/11/2025 Tucuman (Dieciseisavos de final) Ekaterine Gorgodze 2-0 (6-3, 6-3) Elina Avanesyan 27/08/2025 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anastasia Zakharova 2-0 (6-3, 6-4) Elina Avanesyan 17/07/2025 Iasi Open (Octavos de final) Elina Avanesyan 0-2 (6-7, 2-6) Maria Lourdes Carle 15/07/2025 Iasi Open (Dieciseisavos de final) Elina Avanesyan 2-0 (6-3, 6-3) Andreea Prisacariu 01/07/2025 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elina Avanesyan 0-2 (2-6, 1-6) Elena Rybakina

No hay partidos recientes.