Elina Avanesyan - Maiko Uchijima, en directo hoy: sigue el partido de Ostrava Open

Elina Avanesyan - Maiko Uchijima: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Ostrava Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de febrero de 2026.
La tenista Armenia: Armenia Elina Avanesyan(149) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Ostrava Open a la tenista Japonesa Maiko Uchijima(0) este domingo a las 12:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Elina Avanesyan.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/11/2025
| Tucuman (Dieciseisavos de final)
| Ekaterine Gorgodze
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Elina Avanesyan
|27/08/2025
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Anastasia Zakharova
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Elina Avanesyan
|17/07/2025
| Iasi Open (Octavos de final)
| Elina Avanesyan
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Maria Lourdes Carle
|15/07/2025
| Iasi Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Avanesyan
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Andreea Prisacariu
|01/07/2025
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elina Avanesyan
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Elena Rybakina
No hay partidos recientes.