Elina Svitolina - Anna Kalinskaya, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Elina Svitolina - Anna Kalinskaya: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Grass Court Championships
Elina Svitolina - Anna Kalinskaya: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 16 junio 2026 15:01
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Madrid, 16 de junio de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista Rusa Anna Kalinskaya(20) este martes a las 16:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (6-4, 6-3) Elina Svitolina
02/08/2025 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Anna Kalinskaya 0-2 (1-6, 1-6) Elina Svitolina
16/02/2025 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-2) Anna Kalinskaya
12/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-3, 6-3) Anna Kalinskaya

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/06/2026 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Elina Svitolina 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) Marta Kostyuk
31/05/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 2-1 (4-6, 6-4, 6-0) Belinda Bencic
29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-3) Tamara Korpatsch
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-0, 6-4) Kaitlin Quevedo
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elina Svitolina 2-1 (3-6, 6-1, 7-6) Anna Bondar

-Últimos Resultados de Anna Kalinskaya.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/06/2026 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Anna Kalinskaya 0-2 (6-7, 3-6) Maja Chwalinska
01/06/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Anastasia Potapova 1-2 (4-6, 6-2, 6-7) Anna Kalinskaya
30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Anna Kalinskaya 2-1 (6-3, 0-6, 6-2) Camila Osorio
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (7-6, 6-4) Alina Korneeva
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (6-2, 6-2) Lois Boisson

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