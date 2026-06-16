Elina Svitolina - Anna Kalinskaya, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Elina Svitolina - Anna Kalinskaya: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de junio de 2026.
La tenista ucraniana Elina Svitolina(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista Rusa Anna Kalinskaya(20) este martes a las 16:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Elina Svitolina
|02/08/2025
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Elina Svitolina
|16/02/2025
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Anna Kalinskaya
|12/05/2024
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Anna Kalinskaya
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/06/2026
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (3-6, 6-2, 2-6)
| Marta Kostyuk
|31/05/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-0)
| Belinda Bencic
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Tamara Korpatsch
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-0, 6-4)
| Kaitlin Quevedo
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (3-6, 6-1, 7-6)
| Anna Bondar
-Últimos Resultados de Anna Kalinskaya.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/06/2026
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Anna Kalinskaya
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Maja Chwalinska
|01/06/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Anastasia Potapova
| 1-2 (4-6, 6-2, 6-7)
| Anna Kalinskaya
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-1 (6-3, 0-6, 6-2)
| Camila Osorio
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Alina Korneeva
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Lois Boisson