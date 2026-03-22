Elina Svitolina - Hailey Baptiste, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Elina Svitolina - Hailey Baptiste: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.

La tenista Ucraniana Elina Svitolina(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Hailey Baptiste(45) este domingo a las 18:30.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 10/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) Hailey Baptiste

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Emerson Jones 14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-4) Elina Svitolina 12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) Iga Swiatek 11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Katerina Siniakova 0-1 (1-6, 1-1) Elina Svitolina 10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Ashlyn Krueger 0-2 (4-6, 2-6) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.