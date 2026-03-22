Elina Svitolina - Hailey Baptiste, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Elina Svitolina - Hailey Baptiste: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de marzo de 2026.
La tenista Ucraniana Elina Svitolina(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Hailey Baptiste(45) este domingo a las 18:30.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-4)
| Hailey Baptiste
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Emerson Jones
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Elina Svitolina
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-4)
| Iga Swiatek
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Katerina Siniakova
| 0-1 (1-6, 1-1)
| Elina Svitolina
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Ashlyn Krueger
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Liudmila Samsonova
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Tatjana Maria
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Hailey Baptiste
| 1-2 (6-7, 6-2, 2-6)
| Elena Rybakina
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Emiliana Arango
| 1-2 (6-2, 2-6, 3-6)
| Hailey Baptiste
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Hailey Baptiste
| 0-1 (4-6, 1-0)
| Alexandra Eala