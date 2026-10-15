Elina Svitolina - Hanyu Guo, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Elina Svitolina - Hanyu Guo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wuhan Tennis Open
Elina Svitolina - Hanyu Guo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 15 octubre 2026 5:30
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Madrid, 15 de octubre de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista china Hanyu Guo(240) este jueves no antes de las 06:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-2, 5-7, 6-2) Liudmila Samsonova
09/10/2026 China Open (Cuartos de final) Qinwen Zheng 2-0 (6-3, 7-6) Elina Svitolina
07/10/2026 China Open (Octavos de final) Ann Li 0-2 (2-6, 3-6) Elina Svitolina
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (4-6, 5-7) Elina Svitolina
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 1-2 (6-1, 4-6, 2-6) Elina Svitolina

Últimos Resultados de Hanyu Guo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Katie Volynets 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) Hanyu Guo
13/10/2026 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Hanyu Guo 2-1 (1-6, 7-6, 7-5) Sorana Cirstea
06/10/2026 Suzhou (Dieciseisavos de final) Hanyu Guo 1-2 (6-7, 6-4, 5-7) Aliona Falei
26/08/2026 US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Yue Yuan 2-0 (6-2, 6-4) Hanyu Guo
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