Elina Svitolina - Hanyu Guo, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Elina Svitolina - Hanyu Guo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de octubre de 2026.
La tenista ucraniana Elina Svitolina(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista china Hanyu Guo(240) este jueves no antes de las 06:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Elina Svitolina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-2)
| Liudmila Samsonova
|09/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Elina Svitolina
|07/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Ann Li
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Elina Svitolina
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Elina Svitolina
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Katerina Siniakova
| 1-2 (6-1, 4-6, 2-6)
| Elina Svitolina
Últimos Resultados de Hanyu Guo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Katie Volynets
| 1-2 (4-6, 6-4, 6-7)
| Hanyu Guo
|13/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Hanyu Guo
| 2-1 (1-6, 7-6, 7-5)
| Sorana Cirstea
|06/10/2026
| Suzhou (Dieciseisavos de final)
| Hanyu Guo
| 1-2 (6-7, 6-4, 5-7)
| Aliona Falei
|26/08/2026
| US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Yue Yuan
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Hanyu Guo