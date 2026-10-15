Elina Svitolina - Hanyu Guo, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Elina Svitolina - Hanyu Guo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de octubre de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista china Hanyu Guo(240) este jueves no antes de las 06:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-2, 5-7, 6-2) Liudmila Samsonova 09/10/2026 China Open (Cuartos de final) Qinwen Zheng 2-0 (6-3, 7-6) Elina Svitolina 07/10/2026 China Open (Octavos de final) Ann Li 0-2 (2-6, 3-6) Elina Svitolina 05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (4-6, 5-7) Elina Svitolina 03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 1-2 (6-1, 4-6, 2-6) Elina Svitolina

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