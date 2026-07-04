Emily Victoria Eigelsbach - Maaya Rajeshwaran Revathi, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Emily Victoria Eigelsbach - Maaya Rajeshwaran Revathi: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls
Emily Victoria Eigelsbach - Maaya Rajeshwaran Revathi: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 4 julio 2026 12:36
Seguir en

Madrid, 4 de julio de 2026.

La tenista alemana Emily Victoria Eigelsbach(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista india Maaya Rajeshwaran Revathi(1073) este sábado no antes de las 13:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Emily Victoria Eigelsbach.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador

-Últimos Resultados de Maaya Rajeshwaran Revathi.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Mariia Makarova 2-0 (7-6, 6-4) Maaya Rajeshwaran Revathi
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Yihan Qu 1-2 (4-6, 6-2, 1-6) Maaya Rajeshwaran Revathi
03/02/2026 Mumbai (Dieciseisavos de final) Maaya Rajeshwaran Revathi 0-2 (3-6, 2-6) Lanlana Tararudee
25/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Anna Pushkareva 2-0 (6-4, 6-1) Maaya Rajeshwaran Revathi
29/10/2025 Chennai Open (Dieciseisavos de final) Maaya Rajeshwaran Revathi 0-2 (1-6, 4-6) Shrivalli Bhamidipaty

Contador

Contenido patrocinado