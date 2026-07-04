Emily Victoria Eigelsbach - Maaya Rajeshwaran Revathi, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Emily Victoria Eigelsbach - Maaya Rajeshwaran Revathi: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de julio de 2026.
La tenista alemana Emily Victoria Eigelsbach(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista india Maaya Rajeshwaran Revathi(1073) este sábado no antes de las 13:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Emily Victoria Eigelsbach.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
-Últimos Resultados de Maaya Rajeshwaran Revathi.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Mariia Makarova
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Maaya Rajeshwaran Revathi
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Yihan Qu
| 1-2 (4-6, 6-2, 1-6)
| Maaya Rajeshwaran Revathi
|03/02/2026
| Mumbai (Dieciseisavos de final)
| Maaya Rajeshwaran Revathi
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Lanlana Tararudee
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Anna Pushkareva
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Maaya Rajeshwaran Revathi
|29/10/2025
| Chennai Open (Dieciseisavos de final)
| Maaya Rajeshwaran Revathi
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Shrivalli Bhamidipaty