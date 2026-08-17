Emma Navarro - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Emma Navarro - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open
Emma Navarro - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 17 agosto 2026 20:01
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Madrid, 17 de agosto de 2026.

La tenista estadounidense Emma Navarro(28) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista estadounidense Jessica Pegula(3) este lunes no antes de las 21:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/10/2025 China Open (Cuartos de final) Emma Navarro 1-2 (7-6, 2-6, 1-6) Jessica Pegula
26/06/2025 Bad Homburg Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) Emma Navarro
26/03/2024 Miami Open (Octavos de final) Emma Navarro 0-2 (6-7, 3-6) Jessica Pegula

Últimos Resultados de Emma Navarro

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Emma Navarro 2-1 (3-6, 6-4, 6-2) Anhelina Kalinina
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alina Korneeva 2-0 (6-2, 6-2) Emma Navarro
29/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Emma Navarro 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) Elisabetta Cocciaretto
27/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Emma Navarro 2-0 (6-0, 7-5) Sofia Kenin
04/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Emma Navarro 1-2 (2-6, 6-4, 1-6) Marta Kostyuk

Últimos Resultados de Jessica Pegula

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Simona Waltert 0-2 (3-6, 2-6) Jessica Pegula
08/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Jessica Pegula 0-2 (3-6, 3-6) Diana Shnaider
06/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-4, 6-0) Kamilla Rakhimova
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) Magdalena Frech
03/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Final) Jessica Pegula 1-2 (6-4, 4-6, 0-6) Alexandra Eala

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