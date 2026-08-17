Emma Navarro - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Emma Navarro - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de agosto de 2026.
La tenista estadounidense Emma Navarro(28) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista estadounidense Jessica Pegula(3) este lunes no antes de las 21:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2025
| China Open (Cuartos de final)
| Emma Navarro
| 1-2 (7-6, 2-6, 1-6)
| Jessica Pegula
|26/06/2025
| Bad Homburg Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (6-4, 1-6, 6-3)
| Emma Navarro
|26/03/2024
| Miami Open (Octavos de final)
| Emma Navarro
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Jessica Pegula
Últimos Resultados de Emma Navarro
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Emma Navarro
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-2)
| Anhelina Kalinina
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Alina Korneeva
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Emma Navarro
|29/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Emma Navarro
| 1-2 (3-6, 6-4, 3-6)
| Elisabetta Cocciaretto
|27/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Emma Navarro
| 2-0 (6-0, 7-5)
| Sofia Kenin
|04/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Emma Navarro
| 1-2 (2-6, 6-4, 1-6)
| Marta Kostyuk
Últimos Resultados de Jessica Pegula
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Simona Waltert
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Jessica Pegula
|08/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Diana Shnaider
|06/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Kamilla Rakhimova
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-2)
| Magdalena Frech
|03/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (6-4, 4-6, 0-6)
| Alexandra Eala