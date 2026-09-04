Emma Navarro - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Emma Navarro - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open WTA
Emma Navarro - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 4 septiembre 2026 19:31
Seguir en

Madrid, 4 de septiembre de 2026.

La tenista estadounidense Emma Navarro(27) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo US Open WTA a la tenista checa Karolina Muchova(7) este viernes no antes de las 20:30.

Últimos Resultados de Emma Navarro

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Emma Navarro 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) Caty McNally
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Emma Navarro 2-1 (7-6, 6-7, 6-3) Lois Boisson
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Emma Navarro 0-2 (5-7, 2-6) Jessica Pegula
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Emma Navarro 2-1 (3-6, 6-4, 6-2) Anhelina Kalinina
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alina Korneeva 2-0 (6-2, 6-2) Emma Navarro

Últimos Resultados de Karolina Muchova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Katie Boulter 0-2 (1-6, 0-6) Karolina Muchova
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sinja Kraus 0-2 (3-6, 0-6) Karolina Muchova
11/07/2026 Wimbledon WTA (Final) Karolina Muchova 1-2 (2-6, 7-5, 3-6) Linda Noskova
09/07/2026 Wimbledon WTA (Semifinal) Karolina Muchova 2-1 (6-2, 1-6, 7-6) Coco Gauff
07/07/2026 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Naomi Osaka 0-2 (6-7, 4-6) Karolina Muchova

Contador

Contenido patrocinado