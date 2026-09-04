Emma Navarro - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Emma Navarro - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de septiembre de 2026.

La tenista estadounidense Emma Navarro(27) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo US Open WTA a la tenista checa Karolina Muchova(7) este viernes no antes de las 20:30.

Últimos Resultados de Emma Navarro

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Emma Navarro 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) Caty McNally 31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Emma Navarro 2-1 (7-6, 6-7, 6-3) Lois Boisson 18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Emma Navarro 0-2 (5-7, 2-6) Jessica Pegula 15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Emma Navarro 2-1 (3-6, 6-4, 6-2) Anhelina Kalinina 05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alina Korneeva 2-0 (6-2, 6-2) Emma Navarro

Últimos Resultados de Karolina Muchova