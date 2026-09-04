Emma Navarro - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Emma Navarro - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de septiembre de 2026.
La tenista estadounidense Emma Navarro(27) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo US Open WTA a la tenista checa Karolina Muchova(7) este viernes no antes de las 20:30.
Últimos Resultados de Emma Navarro
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Emma Navarro
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-3)
| Caty McNally
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Emma Navarro
| 2-1 (7-6, 6-7, 6-3)
| Lois Boisson
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Emma Navarro
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Jessica Pegula
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Emma Navarro
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-2)
| Anhelina Kalinina
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Alina Korneeva
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Emma Navarro
Últimos Resultados de Karolina Muchova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Karolina Muchova
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sinja Kraus
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Karolina Muchova
|11/07/2026
| Wimbledon WTA (Final)
| Karolina Muchova
| 1-2 (2-6, 7-5, 3-6)
| Linda Noskova
|09/07/2026
| Wimbledon WTA (Semifinal)
| Karolina Muchova
| 2-1 (6-2, 1-6, 7-6)
| Coco Gauff
|07/07/2026
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Naomi Osaka
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Karolina Muchova