España - Arabia Saudita, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: España - Arabia Saudita: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de junio de 2026.

La selección de España, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en EE. UU. ante Arabia Saudita este domingo a las 18:00, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Cabo Verde, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Arabia Saudita ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Uruguay, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alejandro Baena, Mikel Oyarzabal.

ARABIA SAUDITA: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Al Tambakti, Ali Lajami, Abdulelah Al Amri, Moteb Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Abdullah Alkhaibari, Musab Al-Juwayr; Firas Al-Buraikan, Salem Al-Dawsari.

-Últimos Resultados de España.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. H Spain 0-0 Cape Verde

-Últimos Resultados de Arabia Saudita.