Espanyol - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Espanyol - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 3 enero 2026 16:06
Seguir en

Madrid, 3 de enero de 2026.

El Espanyol, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Barcelona este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 33 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 46 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 46 18
2 Champions Real Madrid 42 18
3 Champions Atlético 37 18
4 Champions Villarreal 35 16
5 Europa League Espanyol 33 17
6 Conference League Betis 28 17
18 Descenso Girona 15 17
19 Descenso Real Oviedo 11 17
20 Descenso Levante 10 16

-Onces iniciales probables.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Pere Milla, Roberto Fernandez.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Eric Garcia, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Ferran Torres.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/05/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona
03/11/2024 LaLiga Barcelona 3-1 Espanyol
14/05/2023 LaLiga Espanyol 2-4 Barcelona

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol
13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol
07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo
30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol
24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona
13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna
09/12/2025 Champions Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt
06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona
02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético

Contador

Contenido patrocinado