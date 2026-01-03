Espanyol - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de enero de 2026.

El Espanyol, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Barcelona este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 33 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 46 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 46 18 2 Champions Real Madrid 42 18 3 Champions Atlético 37 18 4 Champions Villarreal 35 16 5 Europa League Espanyol 33 17 6 Conference League Betis 28 17 18 Descenso Girona 15 17 19 Descenso Real Oviedo 11 17 20 Descenso Levante 10 16

-Onces iniciales probables.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Pere Milla, Roberto Fernandez.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Eric Garcia, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Ferran Torres.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/05/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 03/11/2024 LaLiga Barcelona 3-1 Espanyol 14/05/2023 LaLiga Espanyol 2-4 Barcelona

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol 13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol 07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo 30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol 24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Barcelona.