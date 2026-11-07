Espanyol - Deportivo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Deportivo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Deportivo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 7 noviembre 2026 15:15
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Madrid, 7 de noviembre de 2026.

El Espanyol, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el estadio RCDE Stadium ante Deportivo este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Villareal, añadiendo 3 puntos más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 14 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


ESPANYOL: Angel Fortuno; Tyrhys Dolan, Omar El Hilali, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman, Alejandro Santiago; Pere Milla, Edu Exposito, Alex Calatrava, Pol Lozano, Roberto Fernandez.

DEPORTIVO: Leo Roman; Adria Altimira, Miguel Loureiro, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata; David Mella, Lorenzo Amatucci, Mario Soriano, Yeremay Hernandez; Luismi Cruz, Bil Nsongo.

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