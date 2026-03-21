Espanyol - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.

El Espanyol, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el estadio RCDE Stadium ante el Getafe este sábado a las 16:15, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 37 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Cyril Ngonge, Edu Exposito, Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan; Ramon Terrats, Kike Garcia.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Djene, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Diego Rico; Kiko, Luis Milla, Mauro Arambarri, Martin Satriano, Luis Vazquez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol 18/04/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Getafe 09/12/2024 LaLiga Getafe 1-0 Espanyol 30/04/2023 LaLiga Espanyol 1-0 Getafe 15/01/2023 LaLiga Getafe 1-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo 01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol 21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol 14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta

-Últimos Resultados del Getafe.