Espanyol - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 21 marzo 2026 15:31
Seguir en

Madrid, 21 de marzo de 2026.

El Espanyol, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el estadio RCDE Stadium ante el Getafe este sábado a las 16:15, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 37 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Cyril Ngonge, Edu Exposito, Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan; Ramon Terrats, Kike Garcia.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Djene, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Diego Rico; Kiko, Luis Milla, Mauro Arambarri, Martin Satriano, Luis Vazquez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol
18/04/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Getafe
09/12/2024 LaLiga Getafe 1-0 Espanyol
30/04/2023 LaLiga Espanyol 1-0 Getafe
15/01/2023 LaLiga Getafe 1-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol
09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo
01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol
21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol
14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe
08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis
02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe
22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla
14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal

Contador

Contenido patrocinado