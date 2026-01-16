Espanyol - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de enero de 2026.

El Espanyol, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Girona este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 41 18 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 34 19 6 Conference League Betis 29 19 13 Permanencia Girona 21 19 18 Descenso Valencia 17 19 19 Descenso Levante 14 18 20 Descenso Real Oviedo 13 19

-Onces iniciales probables.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Pere Milla, Pol Lozano, Roberto Fernandez.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Arnau Martinez, Ivan Martin, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol 10/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Girona 23/11/2024 LaLiga Girona 4-1 Espanyol 01/04/2023 LaLiga Girona 2-1 Espanyol 07/01/2023 LaLiga Espanyol 2-2 Girona

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol 03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol 13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol 07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo

-Últimos Resultados del Girona.