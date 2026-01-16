Espanyol - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de enero de 2026.
El Espanyol, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Girona este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 45
| 19
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 18
|4
| Champions
| Atlético
| 38
| 19
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 19
|6
| Conference League
| Betis
| 29
| 19
|13
| Permanencia
| Girona
| 21
| 19
|18
| Descenso
| Valencia
| 17
| 19
|19
| Descenso
| Levante
| 14
| 18
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 19
-Onces iniciales probables.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Pere Milla, Pol Lozano, Roberto Fernandez.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Arnau Martinez, Ivan Martin, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
|10/03/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Girona
|23/11/2024
| LaLiga
| Girona
| 4-1
| Espanyol
|01/04/2023
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Espanyol
|07/01/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Girona
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|13/12/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Espanyol
|07/12/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
|04/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Girona
|21/12/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Atlético
|12/12/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Girona
|07/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 3-0
| Girona