Espanyol - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Espanyol - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 27 abril 2026 16:01
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Madrid, 27 de abril de 2026.

El Espanyol, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Levante este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 85 33
2 Champions Real Madrid 74 33
3 Champions Villarreal 65 33
4 Champions Atlético 60 33
5 Europa League Betis 50 33
6 Conference League Getafe 44 33
14 Permanencia Espanyol 38 32
18 Descenso Sevilla 34 33
19 Descenso Levante 32 32
20 Descenso Real Oviedo 28 33

-Onces iniciales probables.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pere Milla, Edu Exposito, Pol Lozano, Tyrhys Dolan; Kike Garcia, Roberto Fernandez.
LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Etta Eyong, Ugo Raghouber, Victor Garcia, Jon Olasagasti, Pablo Martinez, Carlos Espi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol
04/02/2024 LaLiga2 Espanyol 2-1 Levante
08/09/2023 LaLiga2 Espanyol 4-1 Levante

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol
11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol
04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol
21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe
15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla
13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe
04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante
21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo
16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante

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