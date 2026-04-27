Espanyol - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de abril de 2026.

El Espanyol, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Levante este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 33 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 65 33 4 Champions Atlético 60 33 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Getafe 44 33 14 Permanencia Espanyol 38 32 18 Descenso Sevilla 34 33 19 Descenso Levante 32 32 20 Descenso Real Oviedo 28 33

-Onces iniciales probables.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pere Milla, Edu Exposito, Pol Lozano, Tyrhys Dolan; Kike Garcia, Roberto Fernandez.

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Etta Eyong, Ugo Raghouber, Victor Garcia, Jon Olasagasti, Pablo Martinez, Carlos Espi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol 04/02/2024 LaLiga2 Espanyol 2-1 Levante 08/09/2023 LaLiga2 Espanyol 4-1 Levante

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol 11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol 04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol 21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe 15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Levante.