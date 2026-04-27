Espanyol - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de abril de 2026.
El Espanyol, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Levante este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 85
| 33
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 65
| 33
|4
| Champions
| Atlético
| 60
| 33
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 33
|14
| Permanencia
| Espanyol
| 38
| 32
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 33
|19
| Descenso
| Levante
| 32
| 32
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 33
-Onces iniciales probables.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pere Milla, Edu Exposito, Pol Lozano, Tyrhys Dolan; Kike Garcia, Roberto Fernandez.
LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Etta Eyong, Ugo Raghouber, Victor Garcia, Jon Olasagasti, Pablo Martinez, Carlos Espi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
|04/02/2024
| LaLiga2
| Espanyol
| 2-1
| Levante
|08/09/2023
| LaLiga2
| Espanyol
| 4-1
| Levante
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
|11/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Espanyol
|04/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Espanyol
|21/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Getafe
|15/03/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
|13/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Getafe
|04/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Levante
|21/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 4-2
| Real Oviedo
|16/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Levante