Espanyol - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Espanyol - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 15 septiembre 2025 16:00

Madrid, 15 de septiembre de 2025.

El Espanyol, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Mallorca este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 12 4
2 Champions Barcelona 10 4
3 Champions Athletic Bilbao 9 4
4 Champions Getafe 9 4
5 Europa League Villarreal 7 4
6 Conference League Espanyol 7 3
18 Descenso Levante 1 4
19 Descenso Mallorca 1 3
20 Descenso Girona 1 4

-Onces iniciales probables.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Javier Puado, Roberto Fernandez.
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raillo, Marash Kumbulla, Toni Lato; Sergi Darder, Samu, Pablo Torre; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/03/2025 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol
05/10/2024 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca
25/02/2023 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna
24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol
17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético
24/05/2025 LaLiga Espanyol 2-0 Las Palmas
18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca
23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta
16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona
24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca
18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe

Contador