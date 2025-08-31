Espanyol - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 31 de agosto de 2025.
El Espanyol, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Osasuna este domingo a las 19:30, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 3
|2
| Champions
| Villarreal
| 6
| 2
|3
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|4
| Champions
| Athletic Bilbao
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Getafe
| 6
| 3
|6
| Conference League
| Elche
| 5
| 3
|9
| Permanencia
| Espanyol
| 4
| 2
|13
| Permanencia
| Osasuna
| 3
| 2
|18
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Levante
| 0
| 3
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 3
-Onces iniciales probables.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Miguel Rubio, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Edu Exposito, Tyrhys Dolan, Pere Milla, Javier Puado, Roberto Fernandez.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz; Valentin Rosier, Lucas Torro, Moi Gomez, Jon Moncayola, Victor Munoz, Aimar Oroz, Ante Budimir.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
|14/12/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Osasuna
|04/02/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|24/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Las Palmas
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
|15/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
|24/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Osasuna
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
|15/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Atlético