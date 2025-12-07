Espanyol - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 7 de diciembre de 2025.

El Espanyol, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Rayo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Pere Milla, Roberto Fernandez.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Gerard Gumbau, Oscar Valentin, Unai Lopez; Jorge de Frutos, Isi Palazon, Fran Perez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/04/2025 LaLiga Rayo 0-4 Espanyol 31/08/2024 LaLiga Espanyol 2-1 Rayo 21/05/2023 LaLiga Rayo 1-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol 24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal 02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche

-Últimos Resultados del Rayo.